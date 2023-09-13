CHP’li Tanrıkulu hakkında soruşturma talebi
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CHP’li Tanrıkulu hakkında soruşturma talebi

CHP Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında ‘Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama’ suçu yönünden düzenlenen soruşturma izin talebi, Adalet Bakanlığı’na gönderildi.

CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nun, katıldığı TV programında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik tepki çeken sözleri nedeniyle, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık, Tanrıkulu hakkında 9 Eylül’de soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Başsavcılıktan bugün yapılan açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosunca soruşturma başlatılan 28’nci Dönem Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında; ‘Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama’ suçu yönünden tanzim olunan soruşturma izin talebi, Adalet Bakanlığına gönderilmiştir” denildi.

(DHA)

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