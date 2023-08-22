CHP’li Sarıgül: En düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine çıkarılmalı

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül , “En düşük emekli maaşı asgari ücret düzeyine çıkarılmalı.” dedi.

Sarıgül , Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’nin, enflasyon ve hayat pahalılığı ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

Enflasyonla hep birlikte mücadele etmek gerektiğini dile getiren Sarıgül , “Yapmamız gereken en önemli konu, ekonomik milliyetçilik. Ekonomik milliyetçilik yaparsak enflasyonu aşağı çekeriz.” ifadesini kullandı.

Emekli maaşlarına değinen Sarıgül , “Sayın Cumhurbaşkanı’mız şu anda icranın üzerinde. Emeklilerimizle ilgili kendisine de intikal eden konular var. Bir emeklimiz 7 bin 500 lira ile nasıl geçinebilir? En düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine mutlaka çıkarılması, asgari ücretin de her dört ayda bir mutlaka güncellenmesi lazım. Onun için de bir ekonomik konsey kurulması gerekiyor.” görüşünü savundu.

Mustafa Sarıgül , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul ve Ankara’daki CHP’li belediyelere yönelik eleştirilerinin hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti:

“Yerel seçimler yaklaşıyor. Her siyasi partinin iddiaları var. Yerel seçimlerde aday, diğer siyasi partiye oy veren vatandaşlardan da oy alıyorsa bütün Türkiye’yi kucaklıyor demektir. Onun örneğini kendimden verebilirim. Üç dönem üst üste belediye başkanı oldum. Adayların başarısına, projesine, yapacağı çalışmalara bakıp ona göre değerlendirmemiz lazım.”

(AA)