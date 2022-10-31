CHP’li Sarıbal: Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesi, çiftçinin bütçesi değil

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Tarım ve Orman Bakanlığının 2023 yılı bütçesinin, çiftçinin bütçesi olmadığını savundu.

Sarıbal, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Tarım ve Orman Bakanlığının 2023 yılı bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüldüğünü anımsattı.

Bir ülkenin, yabancı şirketlerin egemenliğine gıdasını, beslenmesini teslim edemeyeceğini vurgulayan Sarıbal, “Türkiye, kendi gıda güvencesini, gıda güvenliğini kendi olanaklarıyla sağlayabilmelidir.” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığının 2023 yılı bütçesinin yetersiz olduğunu öne süren Sarıbal, şöyle devam etti:

“Bu bütçe, çiftçinin bütçesi değil. Bu bütçe, iktidarın uyguladığı kırdan kente göçü teşvik eden bütçedir. Tekrar çiftçinin malını mülkünü satmak için ortaya konmuş bir bütçedir. Bu bütçe, ‘Türkiye üretmesin, tümü tüketsin’ diyen, tüketiciyi yönlendiren bir bütçedir. Bu bütçe enflasyonun devamlı olacağı bir bütçedir. Bu bütçe, tarım alanlarının yaklaşık 23 milyon dekarın hacizde olduğunu ve haczin devam etmesini sağlayan bir bütçedir. İthalat bütçesi ve ithalat lobilerinin bütçesi olduğunu net bir şekilde ifade edeyim.”

Toplantıya, CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer ve CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu da katılarak, Tarım ve Orman Bakanlığının 2023 yılı bütçesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. (AA)