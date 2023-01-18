CHP’li Sarıbal: AKP 20 yıldır kuraklığı önlemeye yönelik hiçbir adım atmamıştır

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, AK Parti’nin iktidarda olduğu 20 yıldır kuraklığı önlemeye yönelik hiçbir adım atmadığını öne sürdü.

Sarıbal, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’de ciddi bir kuraklık yaşandığına dikkati çekti.

Meteorolojik kuraklığın tarımsal kuraklığa dönüştüğünü belirten Sarıbal, ülkedeki yağış miktarının geçen yıla göre yüzde 50 azaldığını söyledi.

Bu kuraklığın büyük bir risk ve tehlike oluşturduğunu dile getiren Sarıbal, “AK Parti 20 yıldır kuraklığı önlemeye yönelik hiçbir adım atmamıştır. Sadece seyretmiş ve günübirlik politikalarla günü geçirmeye çalışmıştır. Ormanlar ve meralar çoğaltılamadığı; sanayinin atıkları doğru çözülmediği için bunlar yaşanıyor. Türkiye çok büyük bir iklim felaketiyle karşı karşıyadır. Umarım şubat, mart ve nisan ayları bol yağışlı geçer ve biz bu konuyu konuşmayız. Aksi takdirde başta içme suyu olmak üzere çok önemli sorunlar bizi bekliyor.” diye konuştu.

Sarıbal, iktidarın tütüne yönelik politikaları ve yasal düzenlemelerin yerli tütüne darbe vurduğunu savunarak, tütün üretiminin son 20 yılda yüzde 55 azaldığını belirtti.

Türkiye tütün pazarını çok uluslu 9 ana firmanın yönlendirdiğini söyleyen Sarıbal, “Bu durum, kapitalizmin bizim gibi az gelişmiş ülkelere dayattığı sömürü düzenidir. Anadolu tütünü, dünyanın en kaliteli tütünü engellendi. O firmaların, çiftçiden istedikleri tütünü istedikleri fiyata alabilecekleri bir mekanizma kurduk.” ifadelerini kullandı. (AA)