CHP’li Öztunç son anket sonuçlarını değerlendirdi

HP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, 30 gün sonra Millet İttifakının iktidara geleceğini söyleyerek, “Bütün anketler bunu gösteriyor. Yüzde 57 Kemal Kılıçdaroğlu görünüyor, 43 Tayyip Erdoğan görünüyor, 57’ye 43. İnşallah cumhurbaşkanlığını aldığımızda 6 partiden oluşan bakanlar kuruluyla, parlamento çoğunluğumuzla Kahramanmaraş’ın yarasını saracağız” dedi.

CHP Kahramanmaraş İl Teşkilatı, düzenlediği toplantıyla 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerdeki milletvekili adaylarını tanıttı. Toplantıya; birincisi sırada yer alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, ikinci sırada yer alan Deva Partisi’nin ortak adayı İrfan Karadutlu ile diğer adaylar Mehmet Bağlar, Naile İşlek, Tufan Yanar, Aziz Cem Güner, Ejder Kaygusuz ve Çağatay Atasay’ın yanı sıra Millet İttifakındaki partilerin il başkanları ile çok sayıda partili de katıldı.

‘DEPREMİN İLK GÜNÜNDEN İTİBAREN SAHADAYIZ’

Toplantının açılış konuşmasını yapan CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Esat Şengül, milletvekili adaylarına destek istedi. Daha sonra milletvekili adaylarının öz geçmişleri okundu ve adaylar yaptıkları konuşmada 14 Mayıs’ta Millet İttifakı olarak iktidara geleceklerini söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ise 6 Şubat depremlerinden sonra Millet İttifakının tüm belediyelerinin ilk günden beri deprem bölgesinde çalıştığını vurgulayarak, “Depremin ilk gününden beri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Kahramanmaraş’ta sahada. Hiç kimse çıkıp da ‘Gelmedi’ diyemez. İzmit Belediyesi burada, İzmir Büyükşehir Narlı’da, Elbistan’da hem Ankara Büyükşehir var hem Konak ve Gaziemir var. Bütün millet ittifakına ait, CHP’ye ait, ittifaktaki diğer partilere ait belediyeler ilk günden beri Maraş’talar, vatandaşın derdine derman olmaya çalışıyorlar” diye konuştu.

30 GÜN SONRA MİLLET İTTİFAKI İKTİDARA GELİYOR

Seçim sürecine girdiklerini ifade eden Öztunç, şunları söyledi:

Sandığa gidip oy vermek zorundayız ama öyle eğlenceli, şatafatlı bir şey yapmayacağız. Daha sakin bir kampanya yapacağız. İnşallah seçimden sonra da ittifak olarak sözümüz ve Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözü olan herkese parasız evini teslim edeceğiz. Devlet olarak görevimizi yapacağız. 30 gün sonra Millet İttifakı iktidara geliyor, bütün anketler bunu gösteriyor. Yüzde 57 Kemal Kılıçdaroğlu görünüyor, yüzde 43 Erdoğan görünüyor.

Cumhurbaşkanlığını aldığımızda 6 partiden oluşan bakanlar kuruluyla, parlamento çoğunluğumuzla Kahramanmaraş’ın yarasını saracağız.

(DHA)