CHP’li Öztrak: Yenen kul hakkının hesabı elbet sorulur

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bugün açıkladığı enflasyon verilerine ilişkin, “İTO’ya göre 12 aylık enflasyon yüzde 93, TÜİK ‘e göre 12 aylık enflasyon yüzde 64,3. Tarihin hiçbir döneminde iki enflasyon rakamı arasındaki makas bu kadar açılmadı. Açıkta işlenen günahın tenhada özrü olmaz. Emeklinin, emekçinin, dul ve yetimin yenen kul hakkının hesabı elbet sorulur” dedi.

Faik Öztrak, TÜİK’in bugün açıkladığı enflasyon verilerini, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla değerlendirdi. Öztrak, şunları kaydetti:

“Meşhur sözdür; ‘Üç çeşit yalan vardır: Yalan, kuyruklu yalan ve istatistik’. Buna dördüncüsü eklendi: ‘Kuyruklu saray istatistiği.’ Yaşattıkları yıkımı yok sayıp TÜİK ‘in makyajlı rakamlarına inanırsanız, 2022’de enflasyon yüzde 64,27!

İTO’ya göre 12 aylık enflasyon yüzde 93, TÜİK ‘e göre 12 aylık enflasyon yüzde 64,3. Tarihin hiçbir döneminde iki enflasyon rakamı arasındaki makas bu kadar açılmadı. Açıkta işlenen günahın tenhada özrü olmaz. Emeklinin, emekçinin, dul ve yetimin yenen kul hakkının hesabı elbet sorulur.”

(ANKA)