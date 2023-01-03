CHP’li Öztrak: Yenen kul hakkının hesabı elbet sorulur
Haberler Gündem

CHP’li Öztrak: Yenen kul hakkının hesabı elbet sorulur

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bugün açıkladığı enflasyon verilerine ilişkin, “İTO’ya göre 12 aylık enflasyon yüzde 93, TÜİK ‘e göre 12 aylık enflasyon yüzde 64,3. Tarihin hiçbir döneminde iki enflasyon rakamı arasındaki makas bu kadar açılmadı. Açıkta işlenen günahın tenhada özrü olmaz. Emeklinin, emekçinin, dul ve yetimin yenen kul hakkının hesabı elbet sorulur” dedi.

Faik Öztrak, TÜİK’in bugün açıkladığı enflasyon verilerini, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla değerlendirdi. Öztrak, şunları kaydetti:

“Meşhur sözdür; ‘Üç çeşit yalan vardır: Yalan, kuyruklu yalan ve istatistik’. Buna dördüncüsü eklendi: ‘Kuyruklu saray istatistiği.’ Yaşattıkları yıkımı yok sayıp TÜİK ‘in makyajlı rakamlarına inanırsanız, 2022’de enflasyon yüzde 64,27!

İTO’ya göre 12 aylık enflasyon yüzde 93, TÜİK ‘e göre 12 aylık enflasyon yüzde 64,3. Tarihin hiçbir döneminde iki enflasyon rakamı arasındaki makas bu kadar açılmadı. Açıkta işlenen günahın tenhada özrü olmaz. Emeklinin, emekçinin, dul ve yetimin yenen kul hakkının hesabı elbet sorulur.”

(ANKA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Bakan Nebati’den çağrı: Elinizi taşın altına koyun

Bakan Nebati’den çağrı: Elinizi taşın altına koyun

MHP eski kadın kolları başkanı Gizem Memioğlu, ölü bulundu

MHP eski kadın kolları başkanı Gizem Memioğlu, ölü bulundu

Sinan Ateş cinayetiyle ilgili yeni gelişme

Sinan Ateş cinayetiyle ilgili yeni gelişme

CHP’li Öztrak: Yenen kul hakkının hesabı elbet sorulur
Gündem