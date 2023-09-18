CHP’li Öztrak: Tüzüğümüzden programımıza yenileneceğiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ”Yenileneceğiz. Bu süreçte etik sınırları aşmayan her tartışmayı, istişareyi, hataların düzeltilmesi, mücadelemizin güçlenmesi için fırsat olarak göreceğiz. Yenilenme sürecimizi bu ruhla sürdürerek, bir demokrasi şöleni olacak kurultayımıza hızla ilerleyeceğiz. Bir yandan da tüzüğümüzden programımıza kadar, parti işleyişiyle ilgili dokümanları yenileyeceğiz” dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Parti Sözcüsü Faik Öztrak, toplantının ardından açıklamada bulundu. Öztrak, “Ortada verimliliği artıracak, maliyetleri düşürecek, doğru dürüst bir program ve plan yok. Enflasyona kalıcı çözüm yok. Vatandaşa zulüm çok. Mazot fiyatı aldı başını gitti. Tekirdağın Malkara ilçesinde 120 litrelik bir traktör deposu seçimden önce 2 bin 429 liraya dolarken, bugün 4 bin 897 liraya doluyor. Malkarada çiftçi hemşerim traktörüne mazot koyup tarlasına nasıl girecek? Buna çözüm bulmaya çalışan yok. O zaman yüklen vatandaşa. Hükümet, seçimden sonra mazotta vergiyi artırdıkça artırdı. Bir TIR Antalyadan İstanbula gelişte, sadece 13 bin liralık mazot yakıyor. Bunun otoyol parası var, köprü parası var, şoför masrafı var. Bir de bu aracın Antalyaya dönüşü var. Hükümetin buna da çözümü yok. O zaman yine yüklen vatandaşa” dedi.

‘EMEKLİMİZ AÇ’

Öztrak, emekliklerin de birçok sorunu olduğunu ifade ederek, ”Emeklimiz aç. Açlık sınırının altındaki aylıklarla hayatta kalmaya çalışıyor. Yok ‘kök aylık’, yok ‘seyyanen’ derken, hükümet milyonlarca emekliye enflasyon telafisi için vermesi gereken yüzde 25lik artışı bile vermedi. Emeklileri, ‘Maaşlarınıza Ekimde bakacağız, olmadı yılbaşına kadar sabredin’ diye oyalayıp duruyorlar. Bu ülke için alın teri döken milyonlarca emekli, ‘Cumhuriyetin 100’üncü yılında bir ikramiye çıkar mı?’ diye bekliyor. Bir yerlerden 5 bin lira fısıldanıyor. Emekli dernekleri bir ikramiye verilecekse, en az 10 bin lira olması gerektiğini söylüyor. 100’üncü yıl ikramiyesi tabii ki verilsin. Ama ikramiye tek seferlik bir ödemedir. Buna karşın emeklinin ihtiyacı, insanca yaşamasına yetecek sürekli bir aylıktır” diye konuştu.

‘SİLKİNİP AYAĞA KALKACAĞIZ’

Öztrak, yılgınlığa teslim olamayacaklarını bildirerek, “Silkinip ayağa kalkacağız. Önceki seçimde eksik yaptıklarımızı giderecek, hatalı yaptıklarımızı düzelteceğiz. Mayıs seçimlerinde istediğimiz sonucu alamadığımız için herkesten çok biz üzüldük. Geçtiğimiz seçimde bizim Cumhurbaşkanı adayımız seçmenin yüzde 48ini bir araya getirdi. Yılgınlığa kapılmayacağız. 100 yıllık bir parti olmanın gururuyla, Atatürkün kurduğu parti olmanın sorumluluğuyla hareket edeceğiz. Yenileneceğiz. Bu süreçte etik sınırları aşmayan her tartışmayı, istişareyi, hataların düzeltilmesi, mücadelemizin güçlenmesi için fırsat olarak göreceğiz. Yenilenme sürecimizi bu ruhla sürdürerek, bir demokrasi şöleni olacak kurultayımıza hızla ilerleyeceğiz. Bir yandan da tüzüğümüzden programımıza kadar, parti işleyişiyle ilgili dokümanları yenileyeceğiz” dedi.

Öztrak, CHP kongrelerindeki kavga görüntüleriyle ilgili soru üzerine, “Diğer partilerde de olduğu gibi bizim kongrelerimizde de bazen istenmeyen manzaralarla, durumlarla karşılaşılabiliyor. Genel başkanımızın talimatıyla arkadaşlarımızı görevlendirdik. İnceleme sonuçlarına göre de hareket edeceğiz” diye konuştu.

(DHA)