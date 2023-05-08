CHP’li Öztrak: Karanlık siyasete son vermek için geliyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcı ve Sözcüsü Faik Öztrak, Erzurum’da meydana gelen olaylarla ilgili, “Biz tam da bunu değiştirmek için geliyoruz. Oy için vatandaşı vatandaşa karşı kışkırtan, ülkeyi karıştırmaktan, küçücük çocukları yaralamaktan, ağlatmaktan çekinmeyen bu karanlık siyasete son vermek için geliyoruz” dedi.

CHP’li Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, eski Devlet Bakanı Kemal Derviş’in vefatından duyduğu üzüntüyü belirterek, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Öztrak, dün Erzurum’da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun programında meydana gelen olaylarla ilgili, “Önce, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı, belediyenin otobüslerini alana çekerek mitingi engellemek istedi. Yetmedi hükümetin kendi listelerinde milletvekili adayı yaptığı, al bayrağımıza ‘Türk bayrağı’ demeyen, domuz bağıyla insan boğan, Gaffar Okkan’ı şehit eden terör örgütünün sempatizanı partinin yandaşları, milliyetçi olduğunu iddia eden partinin yandaşlarıyla birlikte; ellerinde ay yıldızlı bayrağımızla Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayını desteklemek için meydanı dolduran Erzurumlulara saldırdı. Anneler, çocuklar bunların attıkları taşların hedefi oldu. El kadar çocuklar kan revan içinde kaldı. Bu çocukların dökülen kanının hesabını kim verecek? Tüm bunlar olurken vatandaşın canına, malına sahip çıkması gereken vali, emniyet müdürü seyretti. Polisler eli taşlı zorbaları izledi. Biz tam da bunu değiştirmek için geliyoruz. Oy için vatandaşı vatandaşa karşı kışkırtan, ülkeyi karıştırmaktan, küçücük çocukları yaralamaktan, ağlatmaktan çekinmeyen bu karanlık siyasete son vermek için geliyoruz” diye konuştu. (DHA)