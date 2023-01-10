CHP’li Öztrak: İşte çakma ekonomistin marifetleri…

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre sanayi üretiminin pandemiden bu yana ilk kez düşüş gösterdiğine ve enflasyona rağmen üretimdeki yavaşlamaya dikkat çekerek, “Faiz düşecek, TL değer kaybedecek, üretim ve ihracat artacak, rezervler şahlanacak, TL değerlenecek, enflasyon düşecek diye pazarlanan sözde modelden elde ne kaldı? Korkunç enflasyon, rekor dış açık, himmete muhtaç rezerv, yavaşlayan ekonomi… İşte çakma ekonomistin marifetleri” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu bugün sanayi üretiminin yıllık bazda yüzde 1,3 azaldığı açıkladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabında sanayi üretiminde yaşanan düşüşü değerlendirdi. Öztrak, şunları paylaştı:

“TİCARİ KREDİ FAİZİ 4 PUAN DÜŞERKEN ENFLASYON 84’E FIRLADI”

“Faiz sebep, enflasyon netice” diyerek faiz indirimine başladıkları 2021 Eylül ayında Türkiye’de enflasyon yüzde 20, ticari kredi faizleri yüzde 21, sanayi üretimindeki artış yüzde 9 idi. 2022 Kasım ayında enflasyon yüzde 84, ticari kredi faizleri yüzde 17… Sanayi üretimindeki düşüş ise yüzde 1,3 oldu.

“PANDEMİDEN SONRA SANAYİ ÜRETİMİ İLK KEZ KASIM’DA DÜŞTÜ”

Atılan taş ürkütülen kurbağaya değdi mi? ‘Para politikasını önemsizleştirdik’ diyerek, korkunç bir enflasyon tsunamisi yaratıldı. Enflasyonla ezilen faizlere rağmen 2022’nin ikinci yarısında sanayi üretiminde yavaşlama var ve pandemiden sonra sanayi üretimi ilk kez Kasım’da düştü.

“İŞTE ÇAKMA EKONOMİSTİN MARİFETİ”

‘Faiz düşecek, TL değer kaybedecek, üretim ve ihracat artacak, rezervler şahlanacak, TL değerlenecek, enflasyon düşecek’ diye pazarlanan sözde modelden elde ne kaldı? Korkunç enflasyon, rekor dış açık, himmete muhtaç rezerv, yavaşlayan ekonomi… İşte çakma ekonomistin marifetleri.”

(ANKA)