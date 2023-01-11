CHP’li Öztrak: Erdoğan’ın yaptığı 15 milyon emeklinin hakkını gasp etmektir

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “En düşük emekli aylığını 5 bin 500 lira yaptım’ diyerek emekliye caka satıyor. Erdoğan’ın yaptığı, EYT’liler de dâhil 15 milyon emeklinin hakkını gasp etmektir. Emeklinin hakkını çalmaktır” dedi.

Faik Öztrak, sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımlarda, AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılı bu senenin asgari ücret ve emekli aylıklarını karşılaştırdı. Öztrak, şunları kaydetti:

“ERDOĞAN’IN YAPTIĞI, EYT’LİLER DE DÂHİL 15 MİLYON EMEKLİNİN HAKKINI GASP ETMEKTİR”

“2002’de bu ülkede net asgari ücret 184 lirayken en düşük memur emekli aylığı 377 lira, en düşük işçi emekli aylığı 257 lira, in düşük esnaf emekli aylığı ise 150 liraydı. 2002’deki emekli aylığı-asgari ücret oranını tutturmak için bugün, en düşük esnaf emekli aylığının 6 bin 923 lira, en düşük işçi emekli aylığının 11 bin 861 lira, en düşük memur emekli aylığının 17 bin 377 lira olması gerekiyor.

Ama Erdoğan, çıkmış, ‘En düşük emekli aylığını 5 bin 500 lira yaptım’ diyerek emekliye caka satıyor. Erdoğan’ın yaptığı, EYT’liler de dâhil 15 milyon emeklinin hakkını gasp etmektir. Emeklinin hakkını çalmaktır.”

“MEMURA VE EMEKLİYE İKİ TAKSİTTE YAPILAN YÜZDE 30 MAAŞ VE AYLIK ZAMMI, BU HÜKÜMETİN SEBEBİ OLDUĞU DERTLERE DERMAN DEĞİLDİR”

Öztrak, ‘İstanbul Ticaret Odası (İTO) Ücretliler Enflasyonu ve Ortalama Memur Maaşı’ grafiğini de sosyal medya hesabından paylaştı. Öztrak, grafik üzerinden şu değerlendirmeyi yaptı.

“Sadece emeklinin değil, memurlarımızın da haklarını gasp ettiler. İstanbul Ticaret Odası, yıllardır ücretlilerin muhatap olduğu enflasyonu ölçer. 2021’in ikinci yarısında uygulanan sözde model neticesinde, ortalama memur maaşındaki artış hep enflasyonun altında kaldı.

Üstteki mavi çizgi, İTO’nun ücretliler enflasyonunu gösteriyor. Alttaki yeşil çizgi ise ortalama memur maaşındaki gelişimi… Enflasyonla maaş arasındaki fark, memurların gerçek maaş kaybını gösteriyor. 2021’in başından 2022 sonuna, ortalama bir memurun cebinden enflasyonla çalınan miktar, tamı tamına 26 bin 427 lira. ‘Enflasyon en adaletsiz, en sinsi vergidir’ derken biz işte bunu kastediyoruz.

Memura ve emekliye iki taksitte yapılan yüzde 30 maaş ve aylık zammı, bu hükümetin sebebi olduğu dertlere derman değildir. Bunların ne olduğunu milletimiz gördü. Notunu verdi. Tasdiknamelerini vermek için artık gün sayıyor.”

(ANKA)