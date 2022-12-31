CHP’li Öztrak, Erdoğan’ın 2023 hedeflerini 9 maddede eleştirdi

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 yılı hedeflerini 9 maddelik açıklama ile eleştirdi. Öztrak, “2023, milletle yüzleşme zamanıdır. Millete yalan söyleyenler, verdikleri her sözün altında ezilenler, sandıkta bunların hesabını millete verecekler. Geçmiş geride kaldı. Gelecek bizi çağırıyor. 2023’te, bu çürümüş, yozlaşmış, tükenmiş yönetimi, geldiği yere hep birlikte göndereceğiz” açıklamasını yaptı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 yılı hedeflerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Öztrak, 9 maddelik paylaşımlarında şunları belirtti:

“AK Parti Genel Başkanı’nın yeni yıl kutlama mesajı; ‘Oynamayı bilmeyen gelin, yerim dar dermiş’ sözünü akıllara getiriyor. ‘2023 hedefleri’ diyerek millete verdiği her sözün altında ezilen bir siyasetçinin yapması gereken; bahane üretmek değil, samimi bir özür dilemektir. 2023’e sayılı saatler kaldı. Erdoğan, 2023 için millete pek çok söz verdi. İlk sözü: ‘GSYH büyüklüğü ile Türkiye’yi ilk 10 ekonomi arasına sokmak’ idi. Bıraktık sözünü tutmasını; Türkiye’yi 1990’dan beri içinde olduğu ‘en büyük 20 ekonomi’ arasından düşme sınırına getirdi.

“ŞİMDİ İŞSİZLİK YÜZDE 10’UN ALTINA DÜŞMEZ’ DİYOR“

Erdoğan yine 2023 için; ‘Milletin toplam gelirini en az 2 trilyon dolara çıkaracağız’ dedi. Millete bunun sözünü verdi. Ama şimdi çıkmış altında imzası olan Cumhurbaşkanlığı Programıyla ‘2023’ün milli geliri, olsa olsa 867 milyar dolar olur’ diyor. Erdoğan, ‘2023’te kişi başına gelirimizi 25 bin dolara yükselteceğine’ söz verdi. 2011’de bu sözü millete verdiğinde, Türkiye’de kişi başına gelir 11 bin 289 dolar idi. Şimdi imzaladığı Cumhurbaşkanlığı Programında, ‘2023’te kişi başına gelir, 10 bin 71 dolar olacak’ diyor. Yine, ‘İşsizliği yüzde 5’e düşüreceğim’ dedi, şimdi ‘Yüzde 10’un altına düşmez’ diyor. İhracatı 2023’de ‘500 milyar dolar yapacağım’ dedi. Şimdi ‘Olsa olsa ihracat 265 milyar dolar olur’ diyor.

“GELECEK BİZİ ÇAĞIRIYOR”

Erdoğan, millete verdiği sözlerin hiçbirini tutamadı. Vadettiklerinin yarısına bile ulaşamadı. Bu tablo; beceriksizliğinin, kifayetsizliğinin, ve siyasi iflasının ilamıdır. Millete yalan söylemek, sözünde durmamak, münafıklık alametidir. ‘Konuşunca yalan söyleyen, söz verince sözünü tutmayan, kendine itimat edilince ihanet eden’ münafıklık yapar. 2023, milletle yüzleşme zamanıdır. Millete yalan söyleyenler, Verdikleri her sözün altında ezilenler, sandıkta bunların hesabını millete verecekler. ‘Geçmiş geride kaldı. Gelecek bizi çağırıyor’ 2023’te, bu çürümüş, yozlaşmış, tükenmiş yönetimi, geldiği yere hep birlikte göndereceğiz.”

(ANKA)