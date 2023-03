CHP’li Öztrak: Eksik kalanı da biz tamamlayacağız

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, “En düşük emekli aylığı 7 bin 500 lira oldu. İş başına gelir gelmez eksik kalanı da biz tamamlayacağız. En düşük emekli aylığını asgari ücret seviyesine taşıyacağız” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, seçim öncesi et fiyatlarındaki artışa dikkat çekerek, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 500 bin baş sığır ithalatı için ilana çıktığını söyledi.

Her seçim öncesi canlı hayvan ve et ithalatına hız verildiğini söyleyen Öztrak, “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin olduğu 2018’de 1 milyar 755 milyon dolarlık canlı hayvan ithalatı yaptılar. Son 20 yılda yaptıkları canlı hayvan ve et ithalatı ise 9 milyar 495 milyon doları buldu. Deprem bölgesindeki besicilerimize doğru dürüst yem desteği vermezler. Ama elin üreticisinden canlı hayvan ve karkas et ithal ederler. İthal etleri de ramazanda millete bir güzel yedirirler. Sonra da gelsin yerlilik, gelsin millilik edebiyatları” dedi.

‘EKSİK KALANI BİZ TAMAMLAYACAĞIZ’

Öztrak, 51 gün sonra Türkiye’de yeni bir dönemin başlayacağını belirterek, “Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu henüz iktidar olmadan hükumete tüm dediklerini yaptıran lider olarak dünya demokrasi tarihine geçti bile. Gençler ne güzel diyor; ‘Kemal Kılıçdaroğlu söyler, Erdoğan yapar.’ Kemal Kılıçdaroğlu ‘Emekliye bayramlarda iki ikramiye’ dedi, Erdoğan yaptı. En son Kemal Kılıçdaroğlu; ‘En düşük emekli aylığı, asgari ücret kadar olsun’ dedi, Erdoğan, eksik de olsa bunu da yapmak zorunda kaldı, en düşük emekli aylığı 7 bin 500 lira oldu. İş başına gelir gelmez eksik kalanı da biz tamamlayacağız. En düşük emekli aylığını asgari ücret seviyesine taşıyacağız. Tabii her işleri gibi bunda da adaleti bozdular. Yüksek prim ödeyip 7 bin 500 lira ve üstünde aylık alanların aylığı yerinde saydı. 7 bin 500 lira üzerinde aylık alan emeklilerimizin de durumunu düzeltmek lazım. İş başına gelince bunu da biz yapacağız” ifadelerini kullandı.

‘NİHAİ KARAR VERİCİ YSK’DIR’

Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bakanların milletvekili adayı olacağına ilişkin açıklamasını da değerlendirerek, “Bakanlar yeni dönemde koltuklarının gittiğinin farkında. Hepsi dokunulmazlık zırhı istiyor. Ekşi yemeyenin karnı ağrımaz. Bu kadar karın ağrısının sebebi bellidir. Bunlar ne yaparlarsa yapsınlar, korkunun ecele faydası yok. Herkes yediği ekşinin hesabını adalet önünde verir. Kaldı ki bu atanmış bakanlar milletvekili seçimlerine katılacaksa 16 Mart 2023 tarihi mesai bitimine kadar istifa etmeleri gerekirdi. YSK’nın seçim takvimi belli. Mevcut sistemde bakanların atamayla gelmiş kamu görevlisinden farkı yok. Atanmış bakanların istifa etmemesi hangi hukukla açıklanabilir? Bu konuda nihai karar verici Yüksek Seçim Kurulu’dur. Burada da YSK üyelerine tarihi bir sorumluluk düşüyor. Sarayın iradesine göre değil, mutlaka yasalara ve vicdani kanaatlerine göre karar vermelidirler” diye konuştu.

(DHA)