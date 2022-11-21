CHP’li Öztrak: Askerimizin sırtından oy devşirmek, siyaset değildir

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin teröre ve terör örgütlerine karşı mücadelesini destekliyoruz. Asker hepimizin askeridir, ordu hepimizin ordusudur. Terörle mücadelemiz meşrudur ve bu mücadeleden, askerimizin sırtından kendine oy devşirmek isteyenler varsa bunun adı da maalesef siyaset değildir” dedi.

CHP’li Öztrak, parti genel merkezinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklama yaptı. Öztrak, Kilis ve Gaziantep’in Karkamış ilçesine yapılan havan saldırıları ile ilgili, “Dün Kilis’te Öncüpınar Sınır Kapısı’na, hain terör örgütü tarafından sınırın öte yakasından roketli bir saldırı düzenlendi. Akşam saatlerinde de Gaziantep Karkamış’a, benzer bir saldırı gerçekleştirildi. Bugün Karkamış’a yine roketli bir saldırı oldu. Ne yazık ki bugün 1’i çocuk 3 vatandaşımızın yaşamını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Yaşamdan koparılan çocuğumuz, İzmir milletvekilimiz Mahir Polat’ın da yeğeni. Kaybettiğimiz yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımız da var. Yine Kilis’teki saldırıda, 1 askerimiz ve 7 polisimiz yaralandı. Yaralı vatandaşlarımıza, güvenlik güçlerimize acil şifalar diliyoruz. Allah, Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde operasyon yürüten Mehmetçiklerimizin ayağına taş değdirmesin” diye konuştu.

Hükümetin vergi dilimlerini değiştirmeyerek vatandaştan haksız vergi aldığını savunan Öztrak, “Emekçinin satın alma gücü günden güne eriyor. Daha yılın yarısı geçmeden, enflasyonun kuşa çevirdiği ücretler, üst vergi dilimlerine giriveriyor. Hükumet hayat pahalılığı altında ezdiği emekçiyi, yüksek vergi dilimiyle bir daha eziyor. Bu durumdan sadece çalışanlar değil işverenler de şikayetçi. Sarayın kulakları duymuyor, gözleri görmüyor. Biz vatandaşımızın derdini duyduk, gördük. Grup başkan vekillerimiz, yaşanan yüksek enflasyonu dikkate alarak mevcut vergi dilimlerinin güncellenmesi için kanun teklifi verdi. Biz bu teklife Meclis’teki tüm milletvekillerinden, emekçilerimiz adına destek bekliyoruz” dedi.

‘Pençe-Kılıç’ harekatı ile ilgili ise CHP’li Öztrak, “Terör bir insanlık suçudur. Her türlü terör eylemini lanetliyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin teröre ve terör örgütlerine karşı mücadelesini destekliyoruz. Asker hepimizin askeridir, ordu hepimizin ordusudur. Terörle mücadelemiz meşrudur ve bu mücadeleden, askerimizin sırtından kendine oy devşirmek isteyenler varsa bunun adı da maalesef siyaset değildir. Milletimiz herkesin ne yaptığını zaten görüyor, biliyor. Bir kez daha Irak ve Suriye’de ‘Allah, Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin’ diyoruz” açıklamasında bulundu. (DHA)