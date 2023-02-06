CHP’li Öztrak: Afet Koordinasyon Merkezi kurduk

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, “Depremden etkilenen bölgelerdeki yurttaşlarımızın genel merkezimize iletecekleri talepleri, AFAD ile paylaşmak üzere Afet Koordinasyon Merkezi kurduk” dedi.

CHP’li Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun deprem bölgesindeki illerin valileri ve belediye başkanlarıyla görüştüğünü belirterek, “Genel Başkanımız sabahın erken saatlerinde Genel Merkezimizde Merkez Yönetim Kurulumuzu topladı. Depremin yaralarını sarmak için partimizin yapacağı çalışmaları başlattı” dedi.

Öztrak, Kılıçdaroğlu’nun depremden etkilenen bölgelerde yürütülecek yardım çalışmalarını koordine etmek üzere Merkez Yönetim Kurulu üyelerini görevlendirdiğini söyleyerek, “Bu kapsamda yine Genel Başkanımızın talimatıyla bölgede ihtiyaç duyulan yardım malzemeleri hakkında tüm örgütlerimize ihtiyaç listeleri gönderildi. Örgüt başkanlarımıza yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için AFAD yetkilileri ve valiliklerle irtibat halinde olması talimatı da verildi. Yine Genel Merkezimizde, depremden etkilenen bölgelerdeki yurttaşlarımızın genel merkezimize iletecekleri talepleri, AFAD ile paylaşmak üzere Afet Koordinasyon Merkezi kurduk. CHP Afet Koordinasyon Merkezimizin İletişim Hattı: 0 312 207 40 65’dir” ifadelerini kullandı. (DHA)