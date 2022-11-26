CHP’li Özkoç’tan Soylu’ya tepki: Sorumluluk sana ve iktidara ait

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, CHP’li belediyelerin personellerine yönelik iddialarına, “Adli sicil kağıtlarını veren Adalet Bakanlığı, güvenlik soruşturmalarını yürüten İçişleri Bakanlığı’dır. Belediyelerde, kamuda terörist var diyorsanız; temel sorumluluk sana ve iktidara aittir” yanıtını verdi.

Özkoç, Bakan Soylu’ya, “15 Temmuz’dan sonra işe aldığın kaç polis, jandarma, mülki amiri, daha sonra FETÖ gerekçesiyle kararnameyle ihraç ettin onu açıkla” sorusunu sordu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, CHP’li belediyelerin personellerine yönelik “terör” iddialarına yanıt verdi.

Özkoç, sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:

“İçişleri Bakanlığı, Meclis’te dosya sallamak, basın toplantısında rakam açıklamak değildir. Yanlış varsa, gereğini yaparsın. Belediyelerimizdeki işe alımlar mevzuata uygundur; Adli sicil kağıtlarını veren Adalet Bakanlığı, güvenlik soruşturmalarını yürüten İçişleri Bakanlığı’dır. Belediyelerde, kamuda terörist var diyorsanız; temel sorumluluk sana ve iktidara aittir. İçişleri Bakanı olarak elinde istihbaratın, devletin gücü var. Buna rağmen; 15 Temmuz’dan sonra işe aldığın kaç Polis, Jandarma, Mülki Amiri, daha sonra FETÖ gerekçesiyle kararnameyle ihraç ettin onu açıkla? Beceriksiz ve yalancısın.” (ANKA)