CHP’li Özkoç’tan AKP’li Tunç’a: Önce dönün aynada kendinize bakın

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki mahkeme kararı ile ilgili “31 Mart’ta seçimi iptal eden ahmaktır’ diyor. Sayın Özkoç size, ‘ahmaktır’ desek bana dava açar mısın, açmaz mısın?” diyen AKP Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç’a; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce yaptığı açıklamaları anımsatarak yanıt verdi.

Özkoç, “Şerefsiz’, ‘cibilliyetsiz’, ‘haysiyetsiz’, ‘namussuz’, ‘beceriksiz’, ‘sürtük’, ‘kadın mısın değil misin belli değil’, ‘ahlaksız.’ İlk önce dönün aynada kendinize bakın. Yok efendim buradan hakaret edilir miymiş, edilmez miymiş, ilk önce bunlara bakın. Bunları Türkiye siyasi tarihinde kürsüden söyleyen tek bir genel başkan vardır, adı Recep Tayyip Erdoğan’dır” dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi’nin görüşmeleri sürüyor. Genel Kurul’da dün ve bugün; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki mahkeme kararı üzerinde tartışmalar yaşandı.

AKP Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, bugün; şunları söyledi:

“Bu karar yerel mahkemenin vermiş olduğu kesin olmayan bir karar. İBB Başkanı’nın, YSK hakimlerine yönelik, ‘Bu seçimi iptal edenler ahmaktır’ sözünün yerel mahkemece değerlendirilmesi sonucu bir hakaret suçunu teşkil ettiği yönünde bir mahkûmiyet kararı verildi. Bunun istinaf süreci var. Ardından da temyiz süreci var. Kararı veren hakimlere yönelik ifadeler kullanırken… Kararı eleştirelim. Ancak, ‘karar talimatla verildi, sarayın yargısı’ şeklindeki ifadeler kesinlikle doğru değildir. Burada bir isnat vardır. Mahkeme değerlendirmiştir…”

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, şunları söyledi:

“Dünyanın hiçbir yerinde 16 milyon nüfusu olan bir kentin belediye başkanı; sadece kendisine ahmak denildiği için, cevaben, ‘Bunu yapanlar ahmaktır’ dedi diye ona siyasi yasak getirilmez. Ona dünyanın hiçbir mahkemesi, hiçbir şekilde siyasi yasak getirip 2 yıl 7 ay 15 gün ceza vermez. Bu ancak bir şekilde olur. Diktatörlükle yönetilen ülkelerde talimatla olur. Bir kere daha bu mahkemeleri, aslında hakimlerin ve savcıların yönetmediği açıkça ortaya çıkmıştır.”

AKP Grup Başkanvekili Tunç “Size birisi… Sayın Özkoç, ‘sen ahmaksın’ desek; bana dava açar mısın açmaz mısın? Açarsın. Burada kesinleşmemiş bir yargı kararı var. Sevinmeyin. Bu karar üzerinden hemen bayram etmeye başladınız. Buradan mağduriyet çıkmaz. Bu karar kesin değil. İstinaf değerlendirecek bu kararı, biz değerlendirmeyeceğiz” dedi.

Tunç’a CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç söz alarak yanıt verdi. Özkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce yaptığı açıklamaları anımsatarak; şunları söyledi:

“Ahmak dediğin için mi dava açarlar? Ben AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın söylediklerini söyleyeyim. ‘Şerefsiz’, ‘cibilliyetsiz’, ‘haysiyetsiz’, ‘namussuz’, ‘beceriksiz’, ‘sürtük’, ‘kadın mısın değil misin belli değil’, ‘ahlaksız’. İlk önce dönün aynada kendinize bakın. Yok efendim buradan hakaret edilir miymiş? Edilmez miymiş, ilk önce bunlara bakın. Bunları, Türk siyasi tarihinde kürsüden söyleyen tek bir genel başkan vardır, adı Recep Tayyip Erdoğan’dır.”

(ANKA)