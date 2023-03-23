CHP’li Özkoç kararını verdi: ‘Son toplantım’ diyerek duyurdu

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Ben bu salonda Grup Başkanvekili olarak sizlerle defalarca toplantı yaptım. Ben artık Grup Başkanvekili olarak bu salonda yaptığım son toplantıyı sizlerle yapıyorum. Hatta Grup Başkanvekili olarak da bugün TBMM’de Genel Kurul’da son toplantıma katılacağım. O yüzden defalarca beni siz çektiniz ama bugün de sizi ben bir çekeyim istiyorum” diyerek Meclis’teki basın emekçilerinin fotoğrafını çekti. Özkoç, “Ben bugüne kadar CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yasamada görev yaptım. Çok gurur duydum, çok mutlu oldum. Onunla birlikte yol yürüdüm, yürüdüğüm yolda onurlu bir yürüyüşün adalet için bir yürüyüşün, insanların huzuru ve mutluluğu için bir yürüyüşün bütün gururunu taşıdım ve arkadaşlarıma bunu yaşadım. Bundan sonraki yürüyüşümüzde yine Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte İnşallah yürütmede de buluşuruz” diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM’de basın toplantısı yaptı. Özkoç, CHP Grup Başkanvekili olarak yaptığı toplantının son toplantısı olduğunu söyledi. Özkoç’un konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

“İNŞALLAH HİÇ KİMSEYİ AYRIŞTIRMAYAN, HERKESİ KUCAKLAYAN YÖNETİCİLERLE YENİ BİR DÖNEME BAŞLAR: Bundan sonra Türkiye’de huzur ve mutlulukla ilgili edecekleri bütün dualar bu ay içerisinde İnşallah kabul olur. İnşallah, Türkiye gerçekten huzur, mutluluk içerisinde olacak bir şekilde bir yönetimle kucaklaşır ve bu ülke hak ettiği yere yeni liyakat sahibi, hiç kimseyi ayrıştırmayan, herkesi kucaklayan yöneticilerle yeni bir döneme başlar.

GRUP BAŞKANVEKİLİ OLARAK BU SALONDA YAPTIĞIM SON TOPLANTIYI SİZLERLE YAPIYORUM: Ben bu salonda Grup Başkanvekili olarak sizlerle defalarca toplantı yaptım. Ben artık Grup Başkanvekili olarak bu salonda yaptığım son toplantıyı sizlerle yapıyorum. Hatta Grup Başkanvekili olarak da bugün TBMM’de Genel Kurul’da son toplantıma katılacağım. O yüzden defalarca beni siz çektiniz ama bugün de sizi ben bir çekeyim istiyorum. Hepinizin bende büyük emeği var. Bundan dolayı sizlerden hakkınızı helal etmenizi istiyorum. İnşallah, özgür gazeteciliğin yapıldığın ve hepinizin hakkının, hukukun korunduğu bir Türkiye’de birlikte buluşuruz.

BUNDAN SONRAKİ YÜRÜYÜŞÜMÜZDE YİNE KEMAL KILIÇDAROĞLU İLE BİRLİKTE İNŞALLAH YÜRÜTMEDE DE BULUŞURUZ: Ben bugüne kadar CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yasamada görev yaptım. Çok gurur duydum, çok mutlu oldum. Onunla birlikte yol yürüdüm, yürüdüğüm yolda onurlu bir yürüyüşün adalet için bir yürüyüşün, insanların huzuru ve mutluluğu için bir yürüyüşün bütün gururunu taşıdım ve arkadaşlarıma bunu yaşadım. Bundan sonraki yürüyüşümüzde yine Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte İnşallah yürütmede de buluşuruz.

BUGÜN SADECE SORU CEVAP YAPACAĞIZ: Bugüne kadar ben buradan sizlere anlattım, siz beni dinlediniz, yansıttınız. Şimdi bir kere daha sizler bana sorularınızı sorun, umut ediyorum ki bundan sonraki sorularınızı genç, burada Grup Başkanvekilliğini hak eden, grup başkanvekillerimize sorarsınız. Onlar da büyük bir mutluluk ve gerçeklikle sizin sorularınıza cevap verirler. Bugün sadece soru cevap yapacağız.”

“ÜLKEM İÇİN BENİ NEREDE LAYIK GÖRÜRLERSE BEN ORADA GÖREV YAPMAYA HER ZAMAN HAZIRIM”

Özkoç, aday olup olmayacağına, “Kılıçdaroğlu ile birlikte inşallah yürütmede de buluşuruz” sözlerine ilişkin yöneltilen soruya, “Milletvekili olmadığımı açıkladım. Diğerini artık takdir edecekler. Ben de göreceğim. Böyle bir görüşme yapılması doğru olmaz Sayın Genel Başkan ile. Böyle kararlar ailenizle alırsınız, ben de ailemle, sevdiklerimle oturdum, böyle bir karar aldım. Bundan sonra yürüyeceğim yolda takdir edenler bana yürütmede bir göreve layık görürlerse orada yaparım. Ama ülkem için beni nerede layık görürlerse ben orada görev yapmaya her zaman hazırım” yanıtını verdi. Özkoç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“20 yıl içerisinde Türkiye’de AKP iktidarında yaşananları millet acı bir fatura ile çekti. Hep birlikte yaşadılar. Kararlarını şimdi sandıkta verecekler. Ama yaşatanlar, bu faturayı millete kesenler ne yaptıklarının çok farkındalar. Milleti birazcık tanıyan bir siyasetçi aslında onların kendilerini koruma kalkanı içerisine almalarını ve bu süreçte artık kaybettiklerini gördüklerini anlamıştır. Artık onlar şimdi muhalefet görevlerini yapabilmek için kadrolarını oluşturuyorlardır. Biz onlara muhalefette başarılar diliyoruz. Güçlü bir muhalefet iyidir, bakanlardan oluşan bir muhalefet iyidir. Tecrübesi olan bir muhalefet iyidir. Hepimizi, iktidarı yüreklendirir. Doğru bir muhalefet anlayışı yaparlarsa, yürütürlerse bunun faydasını Türkiye de biz de görürüz.

Bu milletin ortak mülkü olan imkanları kişilerin kendi siyasi beklentileri doğrultusunda yapmaları hem kendimiz açısından hem bu görevde bulunan bakanlar açısından hiçbir zaman doğru bulmuyoruz. Onların artık milletin hassasiyetlerine dikkat etmeleri gerekiyor. Tavsiyem odur. Adaletli bir sistem yok. Birçok konuda muhalefette görev yaptığımız bu süreç içerisinde en çok şikayet ettiğimiz şey adalet. İnsanlar şimdi göz göre göre bir cinayet işlendi Türkiye’de. Göz göre göre işlenen cinayetle ilgili birileri çıktı, bunun hesabını kimse soramaz dedi. Ondan sonra o konuyla ilgili evinde bulunan kişiden tutun da evrakların kaybolmasına kadar bir süreç yürütüldü. Biz bunların böyle olduğunu biliyoruz. İçişleri Bakanının kara para aklayıcını makamında ağırlayıp da öteki gün kaçırdığı bir sistemin bunlar oldu diye şaşkınlık içerisinde olmamız mümkün değil. Çünkü İçişleri Bakanlığı da Adalet Bakanlığı da bütçe komisyonunda itiraf ettiler. Onlar suçu ve suçluyu övüyorlar. Onlar suçluları bu ülkeden kaçırmak için birlikte organize bir hareket içerisindeler. O yüzden onlardan ya bunu nasıl yaptılar gibi bir şaşkınlık içerisinde değiliz. O yüzden seçimlerin bir an önce gerçekleşmesini istiyoruz.”

“ÇARESİZ KALDILAR VE O YÜZDEN DE BÖYLE BİR YOL YÜRÜMEYİ TERCİH EDİYORLAR”

Cumhur İttifakı’nın HÜDA PAR ile görüşmesine ilişkin sorulan soruya Özkoç, “HÜDA PAR ile ilgili… Onlara hayırlı uğurlu olsun. Yeniden Refah Partisi ile ilgili de birlikte olmaya çalıştılar. Ama siyasetin içinden gelen ve geçmişte de siyaset tecrübe olan ve geçmiş demokrasi döneminde bir hafızaya sahip olan partiler görüyorlar ki bu gemi batıyor. Bu gemi Türkiye’yi de batırmasın diye doğru kararlar alıyorlar. HÜDA PAR, ‘Hizbullah bir terör örgütü değildir’ sözünü söyleyen bir siyasi liderle kucaklaşmalarını anlıyorum. Geçmişte bu birçok kez oldu. Bundan sonra çaresiz kaldılar ve o yüzden de böyle bir yol yürümeyi tercih ediyorlar” diye konuştu.

“BİZ İTTİFAK İÇERİSİNDE İYİ PARTİ İLE HİÇBİR SORUN OLMADAN BİRLİKTE BİR YOL YÜRÜYORUZ. BU ARKADAŞIMIZIN YAPTIĞI AÇIKLAMA KENDİSİNİ BAĞLIYOR”

İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’nun dün Meclis’te yaptığı açıklamalara ilişkin Özkoç, “Yavuz Ağıralioğlu, basın toplantısında kendi düşüncüleri olduğu ifade etti. Partisinin düşüncesi olmasını, şahsi görüşleri olduğunu ifade etti. Bir milletvekili kendi şahsi görüşlerini kendisi ifade eder. Özellikle belirterek ifade ediyorsa partisini de kesinlikle bağlamaz. Biz ittifak içerisinde İYİ Parti ile hiçbir sorun olmadan birlikte bir yol yürüyoruz. Bu arkadaşımızın yaptığı açıklama kendisini bağlıyor” dedi.

“HALA SİZİ ANLAMIŞ DEĞİLİM, BU ÇARESİZLİĞİ, BU FERYADI DUYABİLMİŞ DEĞİLİM’ DİYEN BİR KARARDIR”

Özkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en düşük emekli maaşının 7 bin 500 lira olacağı yönündeki açıklamasına ilişkin ise şunları söyledi:

“Asgari ücret dahi şu anda açlık sınırının altında. Türk-İş’in açıkladığı rakamlar doğrultusunda söylüyorum. Durum böyleyken bunu 7 bin 500 TL yaptık diye övünen bir iktidarın açlık sınırının altına çektiği 10 milyonun üzerindeki insanlarımıza sadece ve sadece işte ben siyaseten bunu yapıyorum, tekrar göreve gelebilmek için bunu yapıyorum ama hala sizi anlamış değilim, bu çaresizliği, bu feryadı duyabilmiş değilim diyen bir karardır. Çünkü tamamen toplumdan kopmuş bir AKP Genel Başkanı ve iktidarı var. Onlar gerçekten toplumun çaresizliğinin farkında değiller. Bu rakamların artık kesinlikle milletimize çare olmadığı çok ortada. Defalarca söyledim, yine söylüyorum, asgari ücreti çok artırmak değil, enflasyonu aşağıya çekmek gerekiyor. Mesele maaşları artırmakla ilgili değil, mesele Türk lirasının değerli olması, üreten bir Türkiye olması ve ekonominin rayına oturması gerekiyor. Bu da liyakat sahibi insanlarla olur. Siyasetin gölgesinde olan bir Merkez Bankası Başkanıyla siyasette sadece onun ne dediğini, yanında durabilmek için çaba harcayan Ekonomi Bakanı ile olmaz. Onun için mesele Türkiye’yi yönetmektir. Mesele Türkiye’deki vatandaşlarımızın gerçekten güçlü ekonomi ile huzur ve refah içerisinde yaşamalarını sağlamaktır. Maalesef 20 yıl içerisinde çok kötü yönettiler. Türkiye’yi çok zor bir noktaya getirdiler. Ama Türkiye çok güçlü bir ülkedir. Bunların altından kalkabilecek yetiştirmiş olduğu Cumhuriyet insanları var. Onlarla birlikte Türkiye’yi hak ettiği noktaya getireceğiz.”

“KEMAL KILIÇDAROĞLU, CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY OLMADAN ÖNCE DE SİYASİ PARTİLERİMİZİ ZİYARET EDİYORDU”

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyasi partilere yaptığı ziyaretlere ilişkin Özkoç, “Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığına aday olmadan önce de siyasi partilerimizi ziyaret ediyordu. Aday olduktan sonra siyasi partilerimizi ziyaret ediyor, edecek. Buna devam edecek. Arkadaşlarıyla birlikte aldıkları kararlar doğrultusunda siyasi partilerle görüş alışverişinde bulunacaklar. Bundan sonra da devam eder diyorum” dedi.

Engin Özkoç, basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. (ANKA)