CHP’li Özel’den ‘asbestli gemi’ tepkisi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İzmir’in Aliağa ilçesinde sökümü yapılması planlanan Brezilya donanmasına ait ‘Nae Sao Paulo’ uçak gemisinde yüksek miktarda asbest bulunduğu iddiasına ilişkin, “Dünyada asbestli gemi sökerek, para kazanan iki ülke var; Hindistan ve Türkiye. Almanya, İngiltere, ABD bu işe girişemeyecek kadar aciz. Bakan da bununla övünüyor. Bu gemilerin söktürüldüğü iki enayi ülkeden birisi, biziz. Sayenizde Aliağa; dünyadaki asbestli gemilerin gelip, söktürüldüğü bir merkez haline geldi. Bu övünülecek değil; utanılacak bir şey” dedi.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, İzmir İl Başkanlığı’nda partililere buluştu. Burada konuşan Özel, Danıştay 10’uncu Dairesi’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çıkma işleminin iptali için açtıkları davanın karara bağlandığını hatırlatarak “Bu davayı, ben açmıştım. Barolar, sivil toplum örgütleri de destek vermişti. Karar, 2 itiraz eden hakime karşı 3 hakimin oyu ile hukuka uygun olduğu yönünde çıktı. ‘Kadınlar için bu kadar önemli olan bir sözleşmeye 4 erkek karar verecek’ demiştik. Erkeklerin oyları, ikiye ikiydi. Bir kadın hakimin oyu belirleyecekken iptale onay verdi. Bu büyük hayal kırıklığını, İzmir’de kayda geçirmek isteriz. Bu mücadele devam edecek. Avukatımız temyiz dilekçesini hazırlıyor. Yine kadın örgütleri ile dayanışma halinde olacağız. Danıştay’ın aslında usulde paralelliğe vurgu yapan birçok kararı varken, Danıştay savcısı da bu konuda açık görüş bildirmişken, yargı üzerindeki baskılar, istemediği kararları verenleri sürmeler; hakimlerin vicdanlarına göre karar vermesinde en büyük engeldi ve dün de bu gerçekleşti” dedi.

‘ASIL BEKA SORUNU BU’

Türkiye’de bazı işlerin talimatla pek çoğunun ise talimata bile gerek olmadan gerçekleştiğini iddia eden Özel, “Recep Tayyip Erdoğan’ın bir talimatı olsaydı; ne olurdu diye düşünülüp ona göre karar veriyorlar. Dünkü kararın kadın cinayetleri üzerinde olumsuz etkisi olacağı açık. Kadını, çocuğu koruma konusunda zafiyet yaratacağı açık. Asıl, beka sorunu burada karşımıza çıkıyor. Dünkü kararla Danıştay diyor ki; tek imzayla istediğin uluslararası anlaşmadan çıkarsın” ifadelerini kullandı.

‘BU ÖVÜNÜLECEK BİR ŞEY DEĞİL’

İzmir’in Aliağa ilçesinde sökümü planlanan Brezilya donanmasına ait ‘Nae Sao Paulo’ uçak gemisi ile ilgili de konuşan Özgür Özel, şunları anlattı:

“Bünyesinde 900 tona yakın asbest barındırdığı belirlenen Brezilya Deniz Kuvvetleri’ne ait geminin söküm işlemi için Aliağa’ya getirilmesini bütün dünya izliyor. Dünyada asbestli gemi sökerek, para kazanan iki ülke var; Hindistan ve Türkiye. Almanya, İngiltere, ABD bu işe girişemeyecek kadar aciz. Bakan da bununla övünüyor. Bu gemilerin söktürüldüğü iki enayi ülkeden birisi, biziz. Sayenizde Aliağa; dünyadaki asbestli gemilerin gelip, söktürüldüğü bir merkez haline geldi. Bu övünülecek değil; utanılacak bir şey. Bu halk sağlığı, iş güvenliği, meslek hastalığı riskidir. Devlet, bunları azaltmakla mükellefken böylesine bir şuursuzluğa alet olamaz. Gemide 9 ton asbest var demek; hem bilgisizliktir hem de meseleyi küçük göstererek adeta Çernobil krizinden sonra radyasyonlu çay içen devlet adamlarının sorumsuzluğunu bir kez de AK Parti’nin atanmış bakanının tekrar etmesinden başka bir şey değildir. Bu bakanın, bir çevre bakanı olması ayrıca utanç kaynağıdır.”

Özgür Özel, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’ın halka yakın ve dürüst bir partili olduğunu söyleyerek İçişleri Bakanlığı’nca görevden alınmasına tepki gösterdi.

‘PSİKOLOJİK İKTİDAR EL DEĞİŞTİRDİ’

Psikolojik iktidarın el değiştirdiğini öne süren Özel, “Bir ülkede iktidar, muhalefete muhalefet etmeye başladıysa; psikolojik iktidar el değiştirmiş demektir. Siyasi iktidarın el değiştirmesi için seçimi beklemekten başka çare yok” ifadelerini kullanarak seçim çağrısı yaptı. (DHA)