CHP’li Özel: Davulla zurna ile tüm Suriyelileri memleketine göndereceğiz

CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Geleceğiz, Esad ile görüşeceğiz, davulla zurna ile tüm Suriyelileri memleketine göndereceğiz. Suriyelilere, göçmene, geçici sığınmacıya düşman değiliz” dedi.

Özgür Özel, seçim çalışmaları kapsamında Muğla’nın Menteşe ilçesine geldi. Türkan Saylan Yaşam Merkezi önünde karşılanan Özel’e, Muğla milletvekilleri Cumhur Uzun, Gizem Sayar Özcan ve Süreyya Öneş Derici, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, CHP Muğla İl Başkanı Hüseyin Erol, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ile Menteşe İlçe Başkanı Mustafa Kavak eşlik etti.

‘BİZLER 4 MADDE İÇİN CANIMIZI VERİRİZ’

Burada partililere hitap eden Özel, “Sayın Sinan Oğan, bir karar almış. Onun kararını kendisine bırakıyorum. Oğan’a oy verenler, ‘Anayasa’nın ilk 4 maddesi değişmesin’ diyor. Bizler 4 madde için canımızı veririz, canımızı. 4 maddede; Misak-ı Milli sınırı, ülkenin bölünmez bütünlüğü, şanlı al bayrağımız ve Atatürk’ün emaneti vatana sahip çıkmak var. 4 maddenin teminatı, Cumhuriyet Halk Partisi ile Millet İttifakı’dır. Tayyip Bey’e o vermeyip, Sinan Bey’e oy verenlerin bir başka hassasiyeti de mülteci meselesi. Cumhurbaşkanı, geçenlerde ‘Bay Kemal, Suriyeli kardeşlerimizi yollayacakmış, ben yollamayacağım’ dedi. Kemal Bey ise ‘Bizim fakirimiz bize yeter, bizim yoksulumuz bize yeter, gencimizin işe ihtiyacı var’ diyor. Pazar günü Kemal Kılıçdaroğlu kazanırsa; Suriyeliler gidecek. Tayyip Bey kazanırsa Suriyeliler kalacak” dedi.

‘BİRLEŞE BİRLEŞE KAZANACAĞIZ’

Sinan Oğan’a oy veren seçmenlere de seslenen Özel, “4 maddeye ve kadın haklarına sahip çıkıyoruz. Geleceğiz, Esad ile görüşeceğiz, davulla zurna ile tüm Suriyelileri memleketine göndereceğiz. Suriyelilere, göçmene, geçici sığınmacıya düşman değiliz. Göçmen yaratan politikalara, komşuda iç savaş kışkırtıcılığına, komşunun toprak bütünlüğüne saygılı olmamaya, içişlerine karışmamaya karşıyız. Göçmen yaratan siyasetçiye, Recep Tayyip Erdoğan’a karşıyız. Sinan Oğan’a oy vermiş, yurtsever, vatansever ve milliyetçi kardeşlerimize diyoruz ki; oyları Kemal Kılıçdaroğlu’nda birleştirelim. Birleşe birleşe kazanacağız” diye konuştu. (DHA)