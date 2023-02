CHP’li Özel: Bugün Antakya’yı görmeyen depremi gördüm demesin

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Antakya’da; “Bugün Antakya’yı görmeyen depremi gördüm demesin. Antakya’da ilk andan bugüne kadar yaşanan büyük bir koordinasyonsuzluk, merkezi yönetimin yerel yönetimle koordine kuramaması ile karşı karşıyayız. Vatandaşın umutsuzluğu artık öfkeye dönüşmüş durumda. Bir an önce çadır, ısıtıcı, mutfak ve her türlü hijyen malzemesi ve seyyar tuvaletlerin buraya gelmesi gerekiyor” dedi.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur ve İstanbul Milletvekili Ali Şeker, 6 Şubat depreminin büyük yıkıma yol açtığı kentlerden Antakya’da inceleme yaptı. Özel, afet bölgesinden yaptığı açıklamada, şunları dile getirdi:

“Antakya milletvekilimiz çok sayıda akrabasını ve hemşehrisini de kaybetti Mehmet Güzelmansur. İstanbul Milletvekilimiz Ali Şeker ile buradayız. Bu İnsel Apartmanı, göçtü ve altında onlarca kişi kaldı. Şu anda çalışmalar artık durmuş durumda. Maalesef canlı çıkarma umudu kalmadığı için başka enkazlarda çalışılıyor. Buradan aşağıda kimse kalmadığı düşünülerek bir arama kurtarma yerine enkaz kaldırma yapılacak. Bugün Antakya’yı görmeyen depremi gördüm demesin. Antakya’da koca mahalleler göçmüş durumda ve sayısını şimdiden telaffuz etmeye korktuğumuz bir kayıpla karşı karşıyayız. Ayrıca hijyen, su, açlık sorunu var. Öncelikle buraya gelebildiği kadar çadırın, seyyar tuvaletlerin gelmesi lazım. Az sayıda seyyar mutfak var, bunların hızla artırılması lazım. Antakya’ya devletin ve milletin şefkatli elinin bir an önce ulaşması lazım. Antakya’da ilk andan bugüne kadar yaşanan büyük bir koordinasyonsuzluk, merkezi yönetimin yerel yönetimle koordine kuramaması ile karşı karşıyayız. Vatandaşın umutsuzluğu artık öfkeye dönüşmüş durumda. Bir an önce çadır, ısıtıcı, mutfak ve her türlü hijyen malzemesi ve seyyar tuvaletlerin buraya gelmesi gerekiyor.” (ANKA)