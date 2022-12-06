CHP’li Özel: 284 kişiden 4 kişinin savunulacak bir tarafı yok

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 2023 yılı bütçe görüşmelerini TBMM Genel Kurulu’nda AKP’li milletvekillerinin takip etmemesini eleştirerek, “Gruplarının yarısı burada olsa anlarım. 4 kişi 4. 284 kişiden 4 kişinin savunulacak bir tarafı yok” dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda TBMM, Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Danıştay ve Yargıtay 2021 Yılı Kesin Hesap Kanun Teklifleri ve 2022 Yılı Bütçe Kanun Teklifleri görüşülüyor. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, usul yönünden yerinden söz alarak, AKP ve MHP’li milletvekillerinin Genel Kurul’u takip etmemesini şöyle eleştirdi:

“Adalet ve Kalkınma Partisi 20’nci kez bütçe yapıyor. Bugün TBMM’nin bütçesini görüşüyoruz. 286 milletvekilinden uzun süre 4 kişi ile dinlediler, şu anda 8 arkadaş salonda. MHP 48 milletvekilinden hiçbiri yoktu, şu anda 2 arkadaşımız salonda. Muhalefet partileri bütçede eleştiride bulunuyorlar. Bu bütçe kimin bütçesi, bu bütçe Adalet ve Kalkınma Partisi’nin, Cumhur İttifakı’nın, Recep Tayyip Erdoğan’ın başında olduğu tek kişilik hükümet sisteminin bütçesi. O bütçeyi grubuna emanet ederek yolluyor. Bu bütçenin yarısını Millet İttifakı olarak biz harcayacağız gelecek sene. Bizim meseleye yönelik olarak motivasyonumuz ortada. Cumhur İttifakı’nın da tükenmişliği ortada. Yoksa bu bütçeyi yönetecek olsalar, azimleri olsa, hani slogandaki gibi ilk günkü aşkla olsalar burada olurlardı. Sayın Bekir Bozdağ burada grup başkanvekilliği yaptı. Günü gelince parlamenter sisteme laf etmeyi biliyor Bozdağ. Parlamenter sistemde siz grup başkanvekiliyken böyle ruhsuz bir bütçe gördünüz mü? Parlamenter sistemde parlamento bütçeye sahip çıkar. Tek adam rejiminde parlamentoya, bütçe hakkına nasıl baktınız ortada. Ben oy versem de vermesem de, geçse de geçmese de, yeniden değerleme rejim yürür diyorlar. Rejim yürümüyor, sistem tıkanmış durumda.”

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Özel’e “Çok uzun bir takvim var, başka işlerimiz var, anayasa çalışmalarımız var” diye açıklamada bulunurken CHP’liler Turan’ı alkışladı. Turan, “Bir söz var, kör kendinden pay biçer diye. Niye alkışladığınız bilmiyorum. Komisyon, genel merkez, yurt dışı. Çok programımız var” dedi.

MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül “Bizler kalkıp da burada görevimiz gereği şu kadar kişi olsak, bunun ötesi gereksiz diye bakacak değil. Bütün arkadaşlarımızın gruba devamını temin etmeye çalışıyoruz. İktidar veya muhalefet partisinin diye ayrımı yoktur, genel kurulu takip etme açısından. İktidar görevini yaparken muhalefet de muhalefet görevini yapacaktır. Dolayısıyla burada iktidar 250 kişi ile burada olur, olmalıdır, evet. Biz 15 kişi olsak burada yeter anlayışı ile bu koltuklarda muhalefet sadece yoklama isteyecek çoğunlukla devam ediyorsa, bunun da ayrıca sorgulanması gerektiği kanaatindeyim” diye konuştu.

“284 KİŞİDEN 4 KİŞİNİN SAVUNULACAK BİR TARAFI YOK”

Özel de bir kez daha söz alarak, “Gruplarının yarısı burada olsa anlarım. 4 kişi 4. 284 kişiden 4 kişinin savunulacak bir tarafı yok” dedi.

(ANKA)