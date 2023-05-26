CHP’li Nazlıaka: Sandığa gitmek, oy kullanmak zorundayız

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, “Sandığa gitmek, oy kullanmak zorundayız. Sadece oyumuzu kullanıp dönmekle de kalmamalıyız. CHP ilçelerine uğrayarak, müşahit kartı almalı ve ‘her sandıkta en az 3 müşahit kadın’ hedefimize de buradan destek sunmalıyız” dedi.

CHP’li Aylin Nazlıaka, cumhurbaşkanı seçimi 2’nci tur oylamasına ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Nazlıaka, 81 il ve 973 ilçe kadın kolu başkanının da bölgelerinde eş zamanlı açıklama yaptığını belirterek, seçimin önemine değindi. CHP olarak sandık güvenliği konusunda her tedbiri aldıklarını söyleyen Nazlıaka, “28 Mayıs’ta bu seçimin biz kadınlar açısından ne anlama geldiğini net olarak konuşacağız sizlerle. Kadınlar için ölüm ile yaşam arasındaki ince çizgideyiz. Şu anda Cumhur İttifakı içinde ne yazık ki kadın düşmanı politikaları arttırmaya çalışan bazı milletvekilleri var. HÜDA PAR, demokrasiye savaş açmış bir partidir. Kendi zihin haritaları ile yeni bir anayasa yazmayı ifade eden siyasi bir partidir. HÜDA PAR, kalkmış ‘biz kadın, erkek, kız çocuklarımızı ayıracağız, ayrı eğitim görmesini sağlayacağız’ diyor, buna asla müsaade etmeyeceğiz. Eğitimin anayasal bir hak olduğunu, hiç kimsenin çocuklarımızın eğitim hakkını gasbedemeyeceğini bir kez daha ifade ediyoruz” ifadelerini kullandı.

‘HERKES GÖREVİNİN BAŞINDA OLACAK’

Nazlıaka, kadınlara sandığa gitme çağrısında bulunarak, “Sandıklara gitmek, oy kullanmak zorundayız. Sadece oyumuzu kullanıp dönmekle de kalmamalıyız. CHP ilçelerine uğrayarak, müşahit kartı almalı ve ‘her sandıkta en az 3 müşahit kadın’ hedefimize de buradan destek sunmalıyız. Eminim ki 28 Mayıs’ta herkes görevinin başında olacak ve sandıklara sahip çıkacak. Bugün saat 11.00’den itibaren 300’ü aşkın kadın derneğinin üyesi olduğu Eşitlik İçin Kadın Platformu ile bir kampanyayı hayata geçirdik. 11.00-13.00 ve 21.00-02.00 arasında tüm eşitlikçi erkekleri ve kadınları, bu kampanyaya destek olmaya çağırıyoruz. Bu kampanya ile 3 etiketi paylaşmak istiyoruz. Türkiye için ‘karar ver’, ‘oy ver’ ve ‘geleceğine sahip çık’. Bizi izleyen tüm izleyicilerimizin de sadece bu etiketi paylaşması gücümüze güç katacaktır. Kadınların yaşam hakkı için, ‘Medeni Kanun’a sahip çıkabilmek için, çocuklarımızın istismara uğramaması için, kadınların katledilmemesi, şiddet görmemesi için, gençlerin aydınlık yarınlara sahip olabilmesi için ‘karar ver’, ‘oy ver’, ‘geleceğine sahip çık’ diyoruz, ‘haydi herkes sandığa’ diyoruz” diye konuştu. (DHA)