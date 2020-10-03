CHP’li milletvekili fıkrayı anlattı ve şöyle dedi: “İşte durumunuz aynen öyle…”.

Yıl 2016…

Yer: TBMM Genel Kurulu…

Milletvekilleri 278 sıra sayılı Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliği Kanun Tasarısı’nı görüşüyorlar…

CHP Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel söz istiyor…

Başkan kendisini kürsüye davet ediyor…

Kürsüye çıkan CHP Milletvekili Yüksel konuşmasının bir yerinde şöyle diyor”…

“…. Tabii gece bir buçuk siz bu teknik konulardan sıkılıyorsunuz, ben sizi neşelendireyim bu saatte. Şimdi, biraz önce – bir siyasi- PKK’yla, çözüm süreciyle ilgili konuşmamda polemik çıktı, aklıma bir fıkra geldi” deyip başlıyor fıkrayı anlatmaya…

Kasabanın birinde, bir cami arsasının karşısında arsası olan bir genelev patronu oraya bir genelev inşa etmeye karar verir.

Cami cemaati haklı olarak ayaklanır:

“Ya, olur mu böyle bir iş!”…

Ama ellerinden de kanunen bir şey gelmez çünkü arsa adamın, ruhsatı var.

Adam inşaata başlar, cami cemaati de her vakit namazından sonra beddua etmeye başlar:

“Ya Allah’ım! Bu bina olmasın, yıkılsın. Caminin karşısında genelev mi olur” diye dua ederler, ederler, ederler…

Bina birinci kat olur, dua ederler…

Bina ikinci kat olur dua ederler…

Üçüncü katta gene dua ederler…

Bina biter…

Son gece bir fırtına çıkar, bir yağmur, şimşek; bina yerle bir olur…

Genelev patronu mahkemeye başvurur,

“Bunlar bu kadar dua etti, binamız başımıza yıkıldı. Şu kadar zararım var, bunları bu cami cemaatinden tazmin edelim” der.

Hakim, cemaatin savunmasını sorar…

İmam yapar savunmayı:

“Bu adam yalancı” der… “Bizim duamızla hiç bina yıkılır mı?..”

Hakim bakar dosyaya ve der ki:

“Çok garip bir durumla karşı karşıyayız. Duanın gücüne inanan bir genelev patronu ile duanın gücüne inanmayan bir cami cemaati var…”.

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CHP Milletvekili Yüksel fıkrayı şöyle bağlar:

“İşte durumunuz aynen öyle…”.

DEMEK Kİ DUA İŞE YARAMAMIŞ…

CHP Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel’in genel kurulda anlattığı fıkra olayı nereden mi aklıma geldi…

Medyalarından öğrendiğim, ekranlardaki konuşmalarından duyduğum kadarıyla iktidar çevreleri, hükümetimizin her konuda başarılı olması için dua ediyorlarmış…

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E pes valla….

18 yıl neden dua etmemişler…

Dua etmek akıllarına mı gelmemiş?

Yoksa…

Etmişler de duaları mı kabul olmamış?..

ÇOK MERAK EDİYORUM

Petrolü ve doğal gazı olan; Azerbaycan değil de Ermenistan olsaydı acaba Türkiye’nin tavrı farklı olur muydu?..

Sorumun cevabını almak için biraz bekleyeceğim…

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Mesela…

Hükümetimiz Rusya’yı, Ermenistan’a yardım ettiği için kınarsa…

Anlayacağız ki derdimiz petrol veya doğal gaz değil…

Asıl sorunumuz Ermenistan’ın hukuk tanımazlığı…

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Eğer hükümetimiz…

Saldırgan Rusya’ya tek söz etmez…

Rusya Büyükelçisini memleketine göndermezse…

Cevabı siz verin…

ASIL FELAKET O…

Bahçeli dedi ki:

“Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte demokratikleşme süreci hızlandı…”.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmeden önce Türkiye’nin bölüneceği şüphesi yoktu…

Ama…

Kökten milliyetçi ve kökten dinci çevreler halkı korkutmak, endişeye sevk etmek için bunu seslendiriyorlardı…

Başkanlık sistemi ve partili cumhurbaşkanı uygulamasıyla birlikte bugün hemen her yerde, bölünme tehlikesinin somutlaştığı konuşuluyor…

Bu gerçekleri göz önünde bulundurarak yorumlayın Bahçeli’yi…

DAVUTOĞLU, ERDOĞAN’A HAK VERDİ AMA…

Erdoğan geçen hafta dedi ki:

“Ekonomimiz biliyorsunuz pik yapmış durumda. Ekonomimiz zirvelerde…”.

Davutoğlu, “Cumhurbaşkanı doğru söylüyor”

dedi ve bakın neler söyledi:

“Enflasyon son 20 (100) yılın zirvesinde,”

“İşsizlik son 20 yılın zirvesinde”

“Faizler son 20 yılın zirvesinde”

“Ekonomik küçülme son 20 yılın zirvesinde”,

“Bütçe açığı son 20 yılın zirvesinde”

“Borç son 20 yılın zirvesinde”,

“Dolar son 20 yılın zirvesinde”.

Siz ne dersiniz?..

AKP Genel Başkanı, eski Başbakan ve halen Cumhurbaşkanı olan Erdoğan mı doğru söylüyor?..

Yoksa…

Dışişleri eski bakanı, eski başbakan ve AKP eski Genel Başkanı Davutoğlu mu doğru söylüyor?..

SOSYAL MEDYADAN

Dijital torunlarımdan Mucahid Uzun göndermiş notu:

“Uyanış dolar, Diriliş Euro, Şahlanış Sterlin…”.

Ben de ekledim:

“Çöküş: TL…”.