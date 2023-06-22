CHP’li Köksal: Değişim olacaksa Genel Başkanımız önderliğinde olacaktır

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, “CHP’de bir değişim olacaksa bu Genel Başkanımız önderliğinde olacak bir değişimdir” dedi.

CHP’li Köksal, TBMM’de parlamento muhabirleri ile bir araya geldi. Köksal, değişim tartışmalarıyla ilgili, “Değişimle ilgili konuşulması gereken ilk şey, partideki örgütlenme yapısı, seçim stratejisi, üye yapısı. Bunlar parti içinde konuşuluyor, konuşulacak. CHP’de bir değişim olacaksa bu Genel Başkanımız önderliğinde olacak bir değişimdir. Genel Başkanımız Bu partide kadınlar olacak, gençler olacak, bu çınarı birlikte büyüteceğiz diyerek, bu değişimin fişeğini yakmıştır. Kurultay takvimimiz açıklandı. Biz demokrasiye önem veren bir partiyiz. Yeni atanan MYK’mızın ilk toplantısında kongre süreci başlatıldı. Kurultayda nihai kararı delegeler verecek. Herkesin görüşleri alınacak. Bizim CHP olarak esas öncelediğimiz şey 9 ay sonraki yerel seçimler. Tüm enerjimizi sahaya verip, yerel seçimlere odaklanarak çalışacağız” dedi.

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde istedikleri sonucu alamadıklarını vurgulayan Köksal, “Kazanmayı hedeflemiştik; ama olmadı. Seçimin eşit koşullarda olmadığını, olağanüstü baskılara maruz kaldığımızı, devletin olanaklarının iktidar tarafından kullanıldığını, montaj videolarla seçmenin etkilenmeye çalışıldığını, kırsaldaki seçmenlere emekli maaşlarının, sosyal yardımların kesileceği yönünde yalan telkinlerde bulunulduğunu gördük. Bu tür nedenlerle özellikle kırsalda istediğimiz oyu alamadık” değerlendirmesinde bulundu.

CHP’den ayrılan Abdüllatif Şener’in açıklamaları ile ilgili soruya Köksal, “Kişisel ikbal beklentisi olup da beklentisi karşılanmayanların böyle açıklamalar yapması siyasette gördüğümüz bir şey. Sağ cenah, sol cenahtan ziyade önce insan olmasına bakmak gerekiyor. Bana ‘Yüzsüzlüğün, ihanetin, vefasızlığın resmini gösterir misiniz?’ deseler, Abdüllatif Şener’in o akşamki konuşmasını gösterirdim” yanıtını verdi. (DHA)