CHP’li Kaya’dan Mahmut Özer’e sert tepki

Bursa’da bir ortaokulda harem-selamlık uygulaması başlatan okul müdürünün görevine iade edilmesine tepkiler sürüyor. CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, “Ben, ‘Milli Eğitim Bakanlığı’nı Mahmut Özer değil, tarikatlar, cemaatler ve sendika yönetiyor’ dediğimde, ‘Hayır, ben yönetiyorum’ diyordu. Söyle bakalım kim yönetiyormuş?” dedi.

Bursa’nın Osmangazi ilçesindeki Mithatpaşa Ortaokulu’nun müdürü Haydar Akın’ın, okulda harem-selamlık uygulama başlatarak kız öğrenciler ile erkek öğrencilerin ayrı sıralara oturtulması için öğretmenlere resmi yazı gönderdiği ortaya çıkmıştı. Skandalın ardından görevinden el çektirilen Haydar Akın, beş gün sonra görevine iade edildi.

Yaşananlar üzerine Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Eğitim Bir-Sen’e tepki gösteren CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, şunları söyledi:

SÖYLE BAKALIM KİM YÖNETİYORMUŞ?

– Ben, “Milli Eğitim Bakanlığı’nı Mahmut Özer değil, tarikatlar, cemaatler ve sendika yönetiyor” dediğimde, “Hayır, ben yönetiyorum” diyordu. Söyle bakalım kim yönetiyormuş? Sen yönetiyorsan, görevden alınan bu okul müdürünü neden iade ettin? Milli Eğitim temel kanununa aykırı, anayasaya aykırı yazılı talimat veren biri okul müdürlüğü yapamaz. Eğitim Bir-Sen istedi diye mi bunu yaptın?

KARMA EĞİTİME KARŞI ÇIKARAK SENDİKACILIK YAPILMAZ

– Cumhuriyet değerlerine, eğitim devrimlerine, karma eğitime karşı çıkarak bu ülkede sendikacılık yapılmaz. Sendikacılık yapacaksan atanmayan öğretmenin sorununa bak. Sendikacılık yapacaksan, öğretmen meslek kanunu sizin isteğiniz dışına çıktığında ayağa kalksaydın. Hiç kimse unutmasın, bu ülkede laik, demokratik, bilimsel ve kamusal eğitim mutlaka hayat bulacaktır. Asla bunu yok edemeyeceksiniz. Bu işin peşini bırakmayacağım.