CHP’li Gaytancıoğlu: Eczacılar zor bir süreçten geçiyor

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, eczanelerde bazı ilaçların bulunmadığını, vatandaş ve eczacıların zor bir süreçten geçtiğini söyledi. Gaytancıoğlu, “Aslında müşterileri var, her gün reçetelerle dünya kadar insan buralara geliyor ama ilaç bulunamadığı için onlar da yeterli gelire sahip olamıyorlar” dedi.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, bugün Edirne’de bir eczaneyi ziyaret etti. Eczanelerde bazı ilaçların bulunmadığını ifade eden Gaytancıoğlu, şunları söyledi:

“ECZACILAR DA EYLEM YAPTILAR AMA HALA KAZANAMIYORLAR”

“Aslında müşterileri var, her gün reçetelerle dünya kadar insan buralara geliyor ama ilaç bulunamadığı için onlar da yeterli gelire sahip olamıyorlar. Sağlıkta zaten sıkıntı vardı. Doktorlar eylem yaptılar kazandılar, eczacılar da eylem yaptılar ama hala kazanamıyorlar çünkü ilaç sıkıntısı gün geçtikçe artıyor çünkü eczacılara daha düşük ücret teklif ediyorlar ama gerçekte öyle değil. Eczacının masrafı sadece ilaç değil ki. Buranın elektriği, ısıtma sorunları, taşıma, ekstra maliyetler var, işçilik ücretleri var. Her gün gelen zamlar var. Dolayısıyla karlar düşüyor onlar da ilaç bulamama sıkıntısında müşterileriyle karşı karşıya kalabiliyorlar.”

“YOKSA DİĞER ARKADAŞLARA YÖNLENDİRİYORUZ”

Eczane çalışanı ise bazı ilaçları temin etmekte zorluk çektiklerini belirterek şunları söyledi:

“Şu an teminle ilgili bir sıkıntı var. Gerek ilaç firmalarının üretim kapasitesi gerek fiyatlar. Bir şekilde bulunamayabiliyor. Sıkıntı var. Çözülür diye ümit ediyoruz. Firmaların belki fiyatlarla ilgili değişiklik olabilir mi? Daha üretilir hale getirebilir mi? Böyle bir beklentimiz var. İnşallah çözülür. Eş değer olarak varsa vatandaşımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Yoksa diğer arkadaşlara yönlendiriyoruz. Bir şekilde vatandaşımızın işini görmeye çalışıyoruz, elimizden geldiği kadar. Olmadığı zaman meslektaşlarımıza yönlendirmeye çalışıyoruz. Gerek WhatsApp grubu olarak gerek bölge, çarşı eczaneler… Hiç olmadığında hekimle görüşerek hekim başka bir tedavi uygular mı, o şekilde yönlendirmeye çalışıyoruz.”

“SIKINTILI BİR SÜREÇTİ BENİM İÇİN”

Eczaneye ilaç almak için gelen Emel Güven, “Kızımın bir ilacı vardı. Onu kullanması gerekiyordu. Yaklaşık 3-4 tane eczane gezdim, yoktu. Depolarda da yoktu. Çok büyük sıkıntılar yaşadık o dönemde. Eş değeri olduğu söyleniyor ama o ilacı kullanması gerekiyordu. Daha sonra ilacı İstanbul’dan getirttiğim oldu. Sıkıntılı bir süreçti benim için” dedi. (ANKA)