CHP’li Enis Berberoğlu hakkındaki fezleke Mecliste

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu ile birlikte 8 milletvekili hakkında hazırlanan fezlekeler TBMM Başkanlığı’na ulaştı.

CHP İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu hakkındaki fezleke TBMM’ye ulaştı. MİT tırları davasında 5 yıl 10 ay hapis cezası alan Berberoğlu, Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu. Anayasa Mahkemesi, Berberoğlu hakkında ‘hak ihlali’ kararı vermişti.

Berberoğlu ile ilgili dava dosyasının yeniden başlaması için hazırlanan fezleke TBMM’ye gönderildi. Ayrıca Berberoğlu’nun fezlekesi ile birlikte 8 milletvekiline ait on adet fezleke TBMM’ye ulaştı. (İHA)