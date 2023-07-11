CHP’li Emre’den AYM’ye ‘TRT’ başvurusu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre, TRT’nin yayın politikası ile ilgili Anayasa Mahkemesine (AYM) bireysel başvuruda bulundu.

CHP’li Emre, AYM önünde basın mensuplarına açıklama yaptı. Emre, siyasi partilerin haklarının korunmasının demokrasilerin olmazsa olmazı olduğunu belirterek, şöyle dedi:

“Biz uzunca bir süredir TRT’nin devletin televizyonu olduğunu, bütün partilere eşit mesafede davranması gerektiğini, 85 milyonun vergisiyle faaliyet yapan bir kurum olduğunu söyledik. Defalarca AK Partinin grup toplantılarını bütünüyle verdiğini, CHP’den sadece 1 saatlik konuşmanın 3er 5er dakikasını verdiğini, diğer siyasi partiler açısından muhalefet ve iktidar farkı gözeterek yayın politikası yaptığını, MHP’nin grup toplantılarının tamamını verdiğini, diğer muhalif partilerin CHP açısından da bizimle paralellik gösterecek şekilde yayınlar yaptığını gördük. Bu süre içerisinde hiçbir şekilde CHP Genel Başkanının, milletvekillerinin programlara davet edilmediğini gördük. Bu hukuksuzluk karşısında bizatihi TRTye ve RTÜKe başvuruda bulunduk. Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduk. İdari yargıya başvurduk. Her türlü başvuruyu yaptık; ancak bir türlü netice alamıyoruz. Bugün de AYMye başvuruda bulunduk. Burada bir hak ihlali kararı verilmesini bekliyoruz. Hepimizin vergisiyle yayın yapan bir kuruluşun böyle davranmaya hakkı yok.”

(DHA)