CHP’li Bülbül: Çocukların yüzde 42’si süt ürünlerini her gün tüketemiyor

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, TÜİK’in çocukların gıda tüketimiyle ilgili yaptığı araştırmanın korkunç tabloyu gözler önüne serdiğini belirterek, “Çocukların yüzde 42’si süt ürünlerini, yüzde 67’si sebzeyi, yüzde 49,5’i meyveyi, yüzde 87’si et, tavuk, balık ürünlerini her gün tüketemiyor” dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda dün yaptığı konuşmada CHP milletvekili Süleyman Bülbül, TÜİK’in çocukların gıda tüketimiyle ilgili yaptığı araştırmanın sonuçlarını değerlendirdi. Araştırma sonuçlarının korkunç tabloyu gözler önüne serdiğini ifade eden Süleyman Bülbül, şunları söyledi:

“ÇÖZÜM, 14 MAYIS’TA SANDIKTA”

“TÜİK’in, çocukların gıda tüketimiyle ilgili yaptığı araştırmada korkunç tablo gözler önüne serildi. Peynir ve yoğurt gibi süt ürünlerini her gün tüketen çocukların oranı yüzde 57,8. Sebzeyi her gün tüketen çocuk oranı yüzde 33. Meyveyi her gün tüketen çocuk oranı yüzde 50,5. Et, tavuk ve balığı her gün tüketen çocukların oranı yüzde 12,7. Fasulye, nohut, mercimek gibi kuru baklagilleri her gün tüketen çocukların oranı yüzde 10,9. Yani, Çocukların yüzde 42’si süt ürünlerini, yüzde 67’si sebzeyi, yüzde 49,5’i meyveyi, yüzde 87’si et, tavuk, balık ürünlerini her gün tüketemiyor. Çözüm; 14 Mayıs’ta sandıkta. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, 13’üncü cumhurbaşkanı olacak. Birleşe birleşe kazanacağız.” (ANKA)