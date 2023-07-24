CHP’li Başarır: Meclis tatil yapmasın, çalışsın

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM’nin yarın olağanüstü toplanacağını hatırlatarak, “Ülkeyi bekleyen çok önemli sorunlar var; zamlar, emeklinin, memurun durumu. Meclis tatil yapmasın, çalışsın. Memurun, işçinin durumunu, konut sorunlarını konuşmak istiyoruz” dedi.

CHP’li Başarır, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başarır, Lozan Barış Antlaşması’nın 100’üncü yılının coşkuyla kutlandığını belirterek, “Lozan Barış Antlaşması, dün imzalanmış gibi önemini korumaktadır. Lozan, Türk ulusuna karşı yüzyıllardır hazırlanmış ve Sevr Antlaşması ile tamamlandığı sanılan büyük bir suikastın çöküşünü anlatan belgedir. Lozan, Osmanlı dönemi tarihinde benzeri görülmemiş siyasal bir zaferdir. Bizlere böylesine önemli diplomatik zaferi yaşatan büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü’yü saygıyla, şükranla anıyorum” dedi.

‘SINAV SONUÇLARI VAHİM’

Ardından üniversite sınav sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Başarır, “Kazanan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Ancak sonuçlar vahim. 2020’de 15 bin, 2021’de 23 bin, 2022’de 96 bin, bu yıl da 100 bin öğrencimiz sınavda sıfır çekmiş. Bu nasıl bir orandır? Neden eğitim sistemimiz bu duruma geldi? Her geçen gün de kötüye gidiyor. Bunun sebebi, 21 yıllık iktidarın yanlış uygulamalarıdır, eğitimin yazboz tahtası haline getirilmesindendir. Eğer öğrencilerimizi cemaatlere ve vakıflara teslim ediyorsak, eğitim kalitemizi arttırmıyorsak ve dünyanın çok gerisinde kalıyorsak; bunu düşünmeliyiz” diye konuştu.

Başarır, yarın TBMM Genel Kurulu’nun olağanüstü toplanacağını hatırlatarak, “Asgari ücretin 7-8 katı oranında maaş alan biz milletvekilleri çalışmalıyız. Ekime kadar 15 gün tatil yapabiliriz. Ama ülkeyi bekleyen çok önemli sorunlar var; zamlar, emeklinin, memurun durumu. Meclis tatil yapmasın, çalışsın. Memurun, işçinin durumunu, konut sorunlarını konuşmak istiyoruz. Umarım AK Parti Grubu gelir oraya ve Meclis’in en az 2,5 ay daha çalışması için el kaldırır” dedi.

(DHA)