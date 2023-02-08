CHP’li Aslanoğlu deprem bölgesinde: Çoğu binada bir çalışma yok

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem sonrası bölgedeki çalışmalara destek vermek amacıyla, Gaziantep’e giden CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Gaziantep merkez ve Nurdağı ilçesinde yaşananları paylaşarak “Çoğu binada hiçbir çalışma yok” dedi.

Özellikle Nurdağı ilçesinde durumun çok vahim olduğuna ve arama kurtarma ekiplerinin yetersizliğine dikkat çeken Aslanoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda şu mesajları verdi;

“Bugün Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeyiz. Her yer yıkılmış durumda, sağlam kalmış çok az bina var. Bazı binalarda kurtarma çalışması olsa da çoğu binada hiçbir çalışma yok! Jak ekipleri dinleme yapıyor. Sessizlik içinde, yıkıntı içinden gelebilecek bir ses bekleniyor.” (ANKA)