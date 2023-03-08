CHP’li Altay’dan Erdoğan’a: Sakın kurma, 67 gün sonra hepsi kapanacak

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, afet yönetimi politikalar kurulunun kurulacağını açıklayan Erdoğan’a sert çıktı: Sakın kurma, 67 gün sonra o kurulların hepsi kapanacak.

Altay , Meclis’te düzenlediği basın toplantısına, deprem bölgesindeki kadınlar başta olmak üzere kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın depremzedelere yönelik “Helallik istiyorum.” sözlerini anımsatan Altay , “Helallik isteyeceksen önce hakaret ve küfrettiğin muhalefetten iste. ‘Haklıymışsınız, doğru söylediniz. Ben de kabul ediyorum, devlet ilk 3 gün yoktu.’ de. Ölenlerden helallik istenmez, Erdoğan bunu çok iyi bilir. Helal edecek bir hak yok ama senin mesuliyetin çok.” diye konuştu.

Afet yönetimi politikalar kurulunun kurulacağını belirten Altay , “Sakın kurma, 67 gün sonra o kurulların hepsi kapanacak.” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığında bütün kurulların çöktüğünü ileri süren Altay , “Biz, inşallah pek kısa bir süre sonra şehircilik ve afet yönetimi bakanlığı kuracağız. Zaten bu yaraları kimin saracağına 67 gün sonra aziz milletimiz karar verecek.” dedi.

Afet Yeniden İmar Fonu kurulmasını öngören kanun teklifine değinen Altay , fonun şeffaflığı ile ilgili tereddütleri olduğunu söyledi.

Engin Altay , “toplanan bağışların çarçur edileceği” endişesi taşıdığını dile getirerek, “Bunlara güvenmiyorum. Sicil bozuk. Şeffaflık bunların fıtratında yok. Şeffaf devlet gelirlerini, giderlerini yazar. Nereye ne harcandığını bilmemiz lazım. O para bunların babasının parası değil.” değerlendirmesinde bulundu.

“AK Parti ‘Çadır yok’ diyenleri provokatör ilan etti”

Kızılay’ın 12 şirketten oluşan bir holding olduğunu anlatan Altay , “Sayın Kerem Kınık bir kere de ben sorayım; 12 şirketten maaş alıyor musun? Çık, ‘Almadım’ de. Yok. Genel müdür, yönetim kurulu, huzur hakkı var ama kan yok, çadır yok, seyyar mutfak yok, battaniye yok. Böyle bir Kızılay olabilir mi?” sözlerini sarf etti.

Deprem bölgesinde halen çadır olmadığını iddia eden Altay , “Kerem Kınık buraya çadır yolla.” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın dün Genel Kurulda “Çadır yok.” diyenleri Bursaspor maçında pankart açan provokatörlere benzettiğini savunan Altay , “AK Parti ‘çadır yok’ diyenleri provokatör ilan etti.” ifadesini kullandı.

“Bay Kemal’in kıyağı olsun”

Depremlerin ardından üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmesini eleştiren Altay , “Türkiye’nin aleyhine bir karar aldınız. Milli Eğitim Bakanı ile YÖK Başkanı bu konuda kendi aralarında uzlaşmış değil. Buradan sesleniyorum; derhal üniversiteleri açmalısınız.” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığının ilan edileceği günlerde eş zamanlı olarak Türkiye ekonomisi bakımından güzel şeyler olduğunu söyleyen Altay , “Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı bile dünyanın Türkiye’ye bakışını değiştirdi. Türkiye’nin kredi risk primi (CDS) 40 puan düştü. İş başı yaptığında herkes emin olsun ki Türkiye’de ekonomi dahil her şey çok güzel olacak. Bu da Bay Kemal’in, şimdilik ülkeyi onlar yönettiği için Erdoğan’a bir kıyağı olmuş olsun.” diye konuştu.

“Kamu misafirhaneleri depremzedelere açılsın”

Kamu misafirhanelerinin depremzedelere açılmasını isteyen Altay , “Konukevleri boş, kredi yurtlar kurumunun yurtlarından öğrencileri eve yolluyorsun.” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Altay , depremde ilk 72 saatte ihmali olanların adli ve idari hesap vermesi gerektiğini belirterek, “O, bunların işi değil, bizim işimiz. 2,5 ay sonraki işimiz.” ifadelerini kullandı.

Arama kurtarma ekiplerinin ödüllendirilmesini talep eden Altay , “Ödül, para değildir. Çıkıp devletin başındaki zatın samimi, yürekten teşekkür ve minnet duygusunu ifade etmesi lazım.” sözlerini sarf etti.

“Devlet Bey, Tayyip Bey’in yüzüne nasıl bakıyor?”

Engin Altay , MHP Genel Başkanı Devlet Başkanı Devlet Bahçeli’nin altılı masada yaşanan son gelişmelere ilişkin eleştirilerinin sorulması üzerine, şunları söyledi:

“Ben yıllardır Tayyip Erdoğan’ın muhalifiyim. Kendisine çok laf ettim ama ben, Tayyip Bey’le Meclis’te karşılaşırsam yüzüne, gözüne bakabiliyorum. Yani yüzüne bakmayacak laf etmedim. Ama Devlet Bey, Tayyip Bey’le ilgili öyle laflar etti ki şimdi Tayyip Bey’in yüzüne nasıl bakıyor? Onu merak ediyorum. Bu konuda Türkiye’de en son konuşacak kişi Sayın Bahçeli’dir. Kişi kendinden bilir işi. Sayın Bahçeli ‘Suda ateş yanmaz’ diyordu, yanıverdi; ‘Tekeden süt çıkmaz’ diyordu, çıkıverdi; ‘Balda tuz bulunmaz’ diyordu, bal tuzlu çıktı. Bahçeli, sen önce kendine bak, bu işlere karışma. Tayyip Erdoğan’ı o postta tutmaya senin gücün yetmez.” (AA)