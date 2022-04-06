CHP’li Altay: Kur korumalı mevduat enflasyon nedeni

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, “Avrupa’da bize en yakın enflasyon rakamı yüzde 10 iken Türkiye’de neden yüzde 61? Kur korumalı mevduat bunun sebeplerinden birisidir. Sözde düşük faiz takıntısı bunun sebeplerinden biridir” dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Altay, TÜİK’in açıkladığı yüzde 61 enflasyon rakamını Avrupa ve G-20 ülkeleriyle kıyaslayarak, “Yüzde 61in bedelini 84 milyon ödüyor. Arjantin’de enflasyon yüzde 52, Japonya’da yüzde 1’den az. Hani dünyada enflasyon vardı, kriz vardı? Avrupa’da bize en yakın enflasyon rakamı yüzde 10 iken Türkiye’de neden yüzde 61? Kur korumalı mevduat bunun sebeplerinden birisidir. Sözde düşük faiz takıntısı bunun sebeplerinden biridir. Devlette israf, kamu özel iş birliği döviz garantili ödemeler ve güven ortamının olmaması bunun en büyük sebebidir. 2018de Türkiye’de 120 milyar dolar sıcak para vardı. Bugün 48 milyar dolara düştü sıcak para. Sen güven ortamı tesis edemezsen kimse sana yatırım yapmaz. Türkiye’den kaçış var, yatırım yok” diye konuştu.

‘ZAMLAR KUR KORUMALI MEVDUATA GİDİYOR’

Engin Altay, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin kur korumalı mevduat büyüklüğünün 695 milyar TL’ye çıktığını açıkladığını anımsatarak “Peki kur korumalı mevduattan kaynaklı olarak bankanın verdiği yasal faiz dışında milletin kesesinden kaç lira çıktı? Bunun için hak etmedikleri halde milletin kesesinden bir avuç zengine kaç lira verdi? Bunu nereden nasıl verdi? Başta akaryakıt, doğal gaz, elektrik zammı bunun içindir. Bir avuç zengine parayı verebilmek için. Marul 20, domates 25, lahana 30, patates 10 lira. Nereye gidiyor zamlardan toplananlar? Kur korumalı mevduata gidiyor. Sözleşmeleri uzattığı müteahhitlere gidiyor” dedi.

Engin Altay, Meclis Genel Kurulunda görüşülen ekonomi paketinde muhtarların aylık gelirlerinin artırılacağını söyleyerek “Bayram geliyor, emeklilerin bayram ikramiyesi ne olacak? Emeklilere bayram ikramiyesini asgari ücretle eşitleyelim. Bari 365 günde insanlar 3 gün rahat nefes alsın. Temmuzda asgari ücretle ilgili düzenlemeye ihtiyaç var. Şu anda asgari ücret açlık sınırından aşağıda. Daha olağanüstü ne olacak?” diye konuştu. Engin Altay, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı Cumhurbaşkanı adayı olması için göreve davet ettiğinin anımsatılması üzerine “Millet İttifakı’yla ilgili aday önerileri çok olur, olacaktır. Millet İttifakı’nın adayı Türkiye’nin yeni cumhurbaşkanıdır” dedi.

(DHA)