CHP’li Altay: 88 milyar lira nerede?

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM Genel Kurulu’nda, “1999 depreminden sonra, bilindiği üzere bir deprem vergisi uygulanmaya başladı. ‘99’dan beri 88 milyar lira, bu devlet vatandaştan ‘deprem vergisi’ adı altında para topladı. Bu 88 milyar liradan deprem için kaç kuruş harcandı? Harcanmadı. Depremle ilgili tedbir bakımından hiçbir para harcanmadı. Depremle ilgili harcamadınız, Kızılay’ı güçlendirdiniz desek, Kızılay’ı tam bir enkaz yaptınız. Kızılay’ın kendisi bir afet oldu. Nerede bu 88 milyar” dedi.

Engin Altay, bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemenin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu’nda bugün yaptığı konuşmada, “Bu hükümet, 12’nci yapılandırmayı yapıyor. Bu 20 yıllık iktidarda 12 yapılandırmaya gerek duymak, milleti ekonomik olarak felç ettiğinin açık bir itirafıdır. Millet ödeyemediği için bir kolaylık sağlayarak, ‘Ne koparırsak kardır’ anlayışıyla bir süreci orta yerdeki hükümet götürüyor. 10’uncu maddeyle yeni deprem vergileri koyuyoruz. Orta yerde bir deprem var, yaraların sarılması lazım. İmkanı olanların da buna katkı sunması lazım” diye konuştu.

“88 MİLYAR LİRADAN, DEPREM İÇİN KAÇ KURUŞ HARCANDI”

Altay, 1999’daki Marmara depreminden sonra alınmaya başlanan deprem vergilerinin de amacına uygun kullanılmadığını belirterek, şunları söyledi:

“1999 depreminden sonra, bilindiği üzere bir deprem vergisi uygulanmaya başladı. ‘99’dan beri 88 milyar lira, bu devlet vatandaştan deprem vergisi adı altında para topladı. Bu 88 milyar liradan deprem için kaç kuruş harcandı? Harcanmadı. Depremle ilgili tedbir bakımından hiçbir para harcanmadı. Depremle ilgili harcamadınız, Kızılay’ı güçlendirdiniz desek, Kızılay’ı tam bir enkaz yaptınız. Kızılay’ın kendisi bir afet oldu. Nerede bu 88 milyar?

“20 YILDA, 88 MİLYAR LİRA DEPREM VERGİSİYLE DEPREMLE İLGİLİ HANGİ TEDBİRİ ALDINIZ”

İlk iki yılını, AK Parti’den önceki hükümetler harcadı. Sonraki 20 yılda, 88 milyar lira vatandaştan toplanan deprem vergisiyle depremle ilgili hangi tedbiri aldınız, kaç kuruşunu buraya harcadınız? Deprem için topluyorsun, kendi beceriksizliğinden dolayı Hazine’nin diğer giderlerine parayı aktarıyorsun. Şimdi, vatandaştan yeni bir deprem vergisi için kanun çıkarıyoruz. Ortada toplanan 88 milyar var, ama hâlâ bugün, 6 Şubat depreminin üzerinden 32 gün geçmiş, Genel Başkan Yardımcımız, Kahramanmaraş Milletvekilimiz Ali Öztunç’u dinledim, halen Maraş’ta çadır feryadı var. Bu nasıl kafa, nasıl bir mantık?

“CİDDİ DEVLETLER, VATANDAŞTAN DEPREM VERGİSİ TOPLARSA BU PARAYI DEPREM İÇİN HARCAR”

Ciddi devletler, vatandaştan deprem vergisi toplarsa bu parayı deprem için harcar. Önlemeye kabiliyetiniz, kudretiniz ve kapasiteniz yoksa, bari deprem sonrası yara sarmak için; barınma, ısınma, gıda, seyyar mutfak, bunlara harcasaydınız. Harcamadınız, kusur işlediniz, suç işlediniz. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Vatandaştan bundan sonra toplanacak deprem vergilerinin, neyse ki seçime de 65 gün kaldığı için bizler, amacına uygun bir şekilde harcayacağımızı, kör kuruşun hesabını vatandaşa vereceğimizi, bütün bu iş ve işlemleri de şeffaf bir biçimde, hesap verebilirlik anlayışı içinde yapacağımızı da Millet İttifakı olarak taahhüt ediyoruz.” (ANKA)