CHP’li Akın’dan ‘sosyal konut projesi’ tepkisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan sosyal konut projesine ilişkin, “Dağ fare doğurmuştur. Türkiye’nin derinleşen konut sorununa çözüm olamayacaklar.” görüşünü savundu.

Akın, yazılı açıklamasında, iktidarın vatandaşlara TOKİ projesiyle 2+1 konut ları aylık 2 bin 280 liradan, 3+1 konut ları ise aylık 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ayda satacağını duyurduğunu anımsattı.

“Vatandaşların 20 yıl gibi uzun süre borçlandıran ve kıt kanaat geçinmeye maruz bırakan projeyi ‘yüzyılın projesi’ olarak ortaya koyabilecek tek iktidarın, AK Parti iktidarı olacağını” kaydeden Akın, “Hatırlatalım. Bundan tam 3 yıl önce Bakan Berat Albayrak ‘dar gelirlilere’, ‘asgari ücretlilere’ konut müjdesi vermişti. 20 yıl vadeli düşük faizli kredi verilen bir finansman modeli ile vatandaşın ev sahibi yapılacağını vadeden iktidar vatandaşı ev sahibi değil ama borç sahibi yaptı. Şimdi de vatandaşı borçlandırmak üzerine kurulu bir sistemle vatandaşın hayalleri ile oynuyorlar.” görüşünü aktardı.

Akın, şunları kaydetti: