CHP’li Akın: Doğal gaz müjdesinden bugüne 11 kez zam yapıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Karadeniz’de doğal gaz bulunduğu müjdesinin ardından doğal gazda konut tarifine yüzde 213, sanayi tarifesine yüzde 1.016 zam yapıldığını belirterek, “Karadeniz müjdesinin ardından ne zamlar durdu ne de projenin maliyeti. Projenin maliyeti, ilk yıldan katlanmaya başladı. 2023 yılında bu tutarın 3-4 kat artması bekleniyor” dedi.

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 ay önce doğal gaz faturalarının düşeceği müjdesiyle kamuoyuna duyurduğu yerli doğal gaz henüz evlere ulaşmadan doğal gaza yapılan zamlara ve yerli doğal gaz için yapılan yatırımın artan maliyetine dikkat çekti.

Ahmet Akın, 30 ayda konut tarifesine 11, sanayi tarifesine 15, elektrik üretim santrali tarifesine ise 18 kez zam yapıldığına işaret etti. Akın, yerli doğal gazın işlenmesi, taşınması ve sisteme verilmesi için gerekli yatırımın maliyetinin ilk yıldan katlanmaya başladığını belirterek, “2022 yılında, 11 yıl süreceği öngörülen yatırım için 57 milyar lira ayrılırken 2023 yılında söz konusu tutarın da artması kaçınılmaz oldu” dedi. Akın, şunları kaydetti:

“KONUT TARİFESİ 11 ZAMLA 3 KAT ARTTI”

“Karadeniz’de doğal gaz bulunduğu müjdesinin verildiği 20 Ağustos 2020 tarihinin 2. yıl dönümünde konut tarifesi tam 11 kez zamlandı. Konut tarifesine, 1 Ocak 2021’den itibaren Haziran 2021’e kadar her ay yüzde 1’er ve 1 Temmuz 2021 tarihinde ise yüzde 12 oranında zam yapıldı. 2022 yılı içinde ise 1 Ocak’ta yüzde 25, 1 Nisan’da yüzde 35 ve 1 Haziran’da yüzde 30 oranında artış yapılırken son olarak 1 Eylül’de yüzde 20,4 oranında bir zam daha yapıldı. Doğal gaz konut tarifesi, müjdeden sonra yaklaşık yüzde 213 oranında zamlanmış oldu.

“SANAYİ TARİFESİ 15 ZAMLA 11 KAT ARTTI”

Karadeniz’deki rezerv müjdesinin ardından en çok zamlanan doğal gaz tarifesi, sanayi oldu. Müjdenin ardından, 2021 yılında ocaktan itibaren hazirana kadar 6 ay boyuna her ay yüzde 1’er zamlanan sanayi tarifesi, 1 Temmuz’da yüzde 20, 1 Eylül’de 15, 1 Ekim’de yüzde 15, 1 Kasım’da yüzde 48 ve 1 Aralık’ta yüzde 20 zamlandı. 2022 yılında da 1 Ocak’ta yüzde 50, 1 Nisan’da yüzde 50, 1 Haziran’da yüzde 10 ve 1 Eylül’de yüzde 50,8 oranında zam yapıldı. Buna göre sanayi tarifesi, yapılan 15 zamla toplamda yüzde 1.016 oranında zamlandı.

“KARADENİZ MÜJDESİNİN ARDINDAN NE ZAMLAR DURDU NE DE PROJENİN MALİYETİ”

Cumhurbaşkanlığı 2022 Yılı Yatırım Programı’nda Karadeniz doğal gazı için toplamda 57 milyar lira tutarında yapıtım yapılması öngörüldü. Nisan 2022’de çıkan devlet desteği kararında da yatırımın toplam 145 milyar 200 milyon lira tutarında ve 11 yıl süreceği ifade edildi. Cumhurbaşkanlığı 2023 Yılı Yatırım Programı’nda 2022 yılı tutarının en az 4 kat artması beklenirken 11 yıl sürecek yatırın henüz ilk yıldan katlanması, projede toplam maliyetin de çok yükseleceğini şimdiden gösterdi. Karadeniz müjdesinin ardından ne zamlar durdu ne de projenin maliyeti. Projenin maliyeti ilk yıldan katlanmaya başladı. 2023 yılında bu tutarın 3-4 kat artması bekleniyor.” (ANKA)