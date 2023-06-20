CHP’li Ağbaba: Yeni asgari ücret açlık sınırının altında kalmaya devam edecek

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Yeni asgari ücret 11 bin 402 TL olarak açıklandı. Asgari ücrete yüzde 34 zam yapılırken asgari ücretin ne resmi enflasyon karşısında ne dolar karşısındaki kayıpları telafi edilmeden yapıldı. 5 aylık kaybı telafi edilmeden belirlenen yeni asgari ücret, gelecek 6 ayda açlık sınırının altında kalmaya devam edecek” dedi.

Veli Ağbaba, bugün yaptığı yazılı açıklamada, yüzde 34 zam ile 11 bin 402 TL’ye yükseltilen yeni asgari ücreti değerlendirdi. Ağbaba, şunları kaydetti:

“ZAM YAPILIRKEN ASGARİ ÜCRETİN NE RESMİ ENFLASYON NE DOLAR KARŞISINDAKİ KAYIPLARI TELAFİ EDİLMEDEN YAPILDI”

“Yeni asgari ücret 11 bin 402 TL olarak açıklandı. Asgari ücrete yüzde 34 zam yapılmış oldu. Lakin yüzde 34 zam yapılırken asgari ücretin ne resmi enflasyon karşısında ne dolar karşısındaki kayıpları telafi edilmeden yapıldı. Asgari ücretin ne resmi enflasyon karşısındaki bin 298 TL kaybı telafi edildi ne de 2 bin 270 TL dolar karşısındaki kaybı. Bu kayıpların öncelikli olarak 8 bin 506 TL asgari ücrete eklenmesi, daha sonra yüzde 34 zam yapılması gerekirdi. Bunlar yapılmadığı için tek başına verilen yüzde 34’lük zam, yılın geri kalan aylarında asgari ücretin yine açlık sınırı altında kalmasına neden olacaktır.

“İKİ ÜCRET DE ŞU AN YOKSULLUK VE AÇLIK SINIRININ ALTINDA KALMIŞ OLDU”

11 bin 402 TL asgari ücret, 13 bin 440 TL olan bekar bir çalışanın aylık geçim masrafının 2 bin 38 TL altında kaldı. Ayrıca Türkiye’de şu an iki farklı ücret uygulamasına da geçilmiş oldu. Kamuda 700 bine yakın işçi 22 bin TL ücret alacakken özel sektörde sendika ve örgütlenme hakkından mahrum 8 milyona yakın işçi ise 11 bin 402 TL ücret alacak. Türkiye’de bugün itibariyle çalışanlar arasında büyük bir ücret farklılığı da oluşmuş durumda. Lakin iki ücret de şu an yoksulluk ve açlık sınırının altında kalmış oldu.” (ANKA)