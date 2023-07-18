CHP’li Ağbaba: Kök aylığa uygulanan yüzde 25 zam emeklinin eline geçmedi

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, kök maaşı 7 bin 500 liranın altında olan bir emekliye haziran ve temmuz aylarında ödenen aylıkların tutarını gösteren belgeleri paylaştı ve “Kök aylığa uygulanan yüzde 25 zam, emeklinin eline geçmedi. Çoğu emeklinin zamlı maaşı 7 bin 500’ün altında kaldı. Şanslı bir emekli, bu ay 7 bin 618 lira maaşı yatmış, 118 lira zam almış. Emekli, bu zamla bir kalıp peynir bile alamaz” dedi.

Veli Ağbaba, bugün Twitter hesabında, kök maaşı 7 bin 500 liranın altında olan bir emekliye geçen ay ve bu ay ödenen aylıkların tutarını gösteren ekran görüntülerini yayınladı. Ağbaba, paylaşımında şunları kaydetti:

“Emeklilere oynanan zam oyunu! Kök aylığa uygulanan yüzde 25 zam, emeklinin eline geçmedi. Çoğu emeklinin zamlı maaşı 7 bin 500’ün altında kaldı. ‘Şanslı’ bir emekli, bu ay 7 bin 618 lira maaşı yatmış, 118 lira zam almış. Emekli, bu zamla bir kalıp peynir bile alamaz.”

(ANKA)