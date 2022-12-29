CHP’li Ağbaba: İstanbul seçimini aldık, Türkiye seçimini de alacağız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen cezanın gerekçeli kararıyla ilgili “Seçimle alamadıklarını şimdi mahkeme yoluyla, ayarlamış oldukları hakimlerle gerçekleştirmeye çalışıyorlar. ‘Milli irade’ diye gelenler maalesef milli iradeyi yok sayarak, seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’na siyaset yasağı koymaya çalışıyorlar. Türkiye’yi bir mafya organizasyonuyla yönetmeye çalışan bir anlayış var ama bu anlayış da bilsin ki İstanbul seçimini aldık, Türkiye seçimini de alacağız” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya’da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen cezanın gerekçeli kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

“SEÇİMLE ALAMADIKLARINI MAHKEME YOLUYLA GERÇEKLEŞTİRMEYE ÇALIŞIYORLAR”

Yapılan anketlerde vatandaşların yüzde 85’inin verilen cezanın siyasi olduğunu düşündüğünü kaydeden Ağbaba, şunları söyledi:

“İstanbul seçimlerinde seçimle alamadıklarını şimdi mahkeme yoluyla, ayarlamış oldukları hakimlerle gerçekleştirmeye çalışıyorlar. ‘Milli irade’ diye gelenler maalesef milli iradeyi yok sayarak, seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’na siyaset yasağı koymaya çalışıyorlar. Görevden almaya çalışıyorlar. Ayrıca, açılan bir terör soruşturması var, basına da yansıdı. Aklın alacağı bir durum değil. Terörist yakınlarını arıyorlarsa İçişleri Bakanlığı’na bakabilirler. İçişleri Bakanlığı’nda çokça bakan yardımcısı koltuğunda oturanlar var. Mafyayla ilişki arıyorlarsa İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturanlara bakabilirler.

“İSTANBUL SEÇİMİNİ ALDIK TÜRKİYE SEÇİMİNİ DE ALACAĞIZ”

Türkiye, hukuk devletinin askıya alındığı, yargı bağımsızlığının yok edildiği bir dönemle karşı karşıya. Devleti devlet yapan hukuktur. Hukuku devletten ayırırsanız mafya organizasyonuna dönüşür. Şu anda maalesef Türkiye’yi bir mafya organizasyonuyla yönetmeye çalışan bir anlayış var. Ama bu anlayış da bilsin ki İstanbul seçimini aldık, Türkiye seçimini de alacağız. Bunların hem sandıkta hesabı sorulur hem meydanlarda hesabı sorulur. ‘İstanbul’u kaybeden Türkiye’yi kaybeder’ diyordu, onun korkusu var. İstanbul’u kazanan Türkiye’yi kazanır. Yapılan şey tamamen siyasidir. 2019’daki seçimlerin öç alma girişimi, intikamıdır. Ama buna teslim olacak hiçbir CHP’li de yoktur.”

(ANKA)