CHP’li Ağbaba: İftar sofrası da zamlara yenik düştü

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, iftar sofralarında yer alacak temel gıda maddelerindeki bir yıllık zamlara ilişkin açıklama yaptı. Akşener, “İftar sofrasına bir kap et yemeği koymanın maliyeti geçen yıla göre yüzde 188 oranında artmış oldu. Tavuk etinin fiyatı ise en az yüzde 82,93 oranında arttı. Sofraların temel besin maddelerinden olan kuru bakliyatın ise fiyat artışı yüzde 300’leri aştı. İktidar sürekli olarak enflasyonun belini kırdık diyedursun marketlerde, pazarlarda fiyat artışları hız kesmeden devam ediyor. Fiyatlar arttıkça bu yıl iftar sofrasında dar gelirli ailelerin iftar sofrası da zamlara yenik düşmüş oluyor” değerlendirmesini yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bu yıl kurulacak iftar sofraları için bazı temel maddelerindeki yıllık fiyat artışını hesapladı. Ağbaba, bazı temel gıda maddelerindeki bir yıllık artışları karşılaştırdığı bugünkü yazılı açıklamasında, şu değerlendirmeleri yaptı:

“ETİN FİYATI GEÇEN YILA GÖRE 188 ORANINDA ARTTI”

“Geçtiğimiz yıl ortalama fiyatı TÜİK madde sepetinde 97,35 TL olarak belirtilen 1 kg et fiyatı, mart ayında 281 TL’ye kadar yükseldi. İftar sofrasına bir kap et yemeği koymanın maliyeti geçen yıla göre yüzde 188 oranında artmış oldu. Tavuk etinin fiyatı ise en az yüzde 82,93 oranında arttı.

“1 YILDA BULGUR YÜZDE 327, PİRİNÇ DE YÜZDE 215 ORANINDA ARTTI”

Sofraların temel besin maddelerinden olan kuru bakliyatın ise fiyat artışı yüzde 300’leri aştı. 1 kg pilavlık bulgurun fiyatı geçtiğimiz yıl mart ayına göre yüzde 327 oranında artarken, 1 Kg pirinç fiyatındaki artış yüzde 215 oranında arttı. Bir yıllık fiyat artışı nohutta yüzde 176, kuru fasulyede yüzde 166, kırmızı mercimekte ise yüzde 124 olarak kayıtlara geçti. İftar sofrasında bu yıl pirinç pilavının maliyeti yüzde 215 oranında artmış oldu.

“İKTİDAR ENFLASYONUN BELİNİ KIRDIK DİYE DURSUN MARKETLERDE, PAZARLARDA FİYAT ARTIŞLARI HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR”

İktidar sürekli olarak enflasyonun belini kırdık diye dursun marketlerde, pazarlarda fiyat artışları hız kesmeden devam ediyor. Fiyatlar arttıkça bu yıl iftar sofrasında dar gelirli ailelerin iftar sofrası da zamlara yenik düşmüş oluyor. Sofraların vazgeçilmezi kuru soğanın fiyatı bile geçtiğimiz yıl mart ayına göre yüzde 285 oranında artarken, domatesin fiyatı yüzde 167, patatesin fiyatı ise yüzde 166 oranında arttı. 1 paket makarnanın fiyatı ise geçtiğimiz yıla göre en az yüzde 103 oranında arttı.” (ANKA)