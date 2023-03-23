CHP’li Ağbaba: Gözün kör mü AFAD? Gel, Malatya’yı gör

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, deprem bölgesi Malatya’da; “Malatya sanki depremde az hasar görmüş izlenimi verilmekte. Maalesef bu devlette de böyle gözükmekte. Depremle ilgili film yapan TRT, kameranı gönder. Eğer Malatya senin dediğin gibi videoda yer almayacak kadar iyi durumdaysa biz bu işi bırakacağız. Maalesef TRT’nin de gözü kör. AFAD liste yayınlıyor, diyor ki ‘Depremde az hasar gören iller.’ Neresi? Malatya. Gözün kör mü AFAD? Gel Malatya’yı gör” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya’da depremin ardından kurulan bir çadırkentte basın toplantısı düzenledi. Ağbaba, şunları söyledi:

“Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı, İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakımızın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Mansur Yavaş; yarın Malatya’ya gelecekler. Saat 18’de eski Rus pazarının olduğu yere kurulan çadırkentte bir mevlit okutacağız. Ardından iftar yemeği yiyecekler, depremzede yurttaşlarımız ile birlikte. Bu program, önemli bir program. Malatya ve ittifak açısından önemli bir program. İlk kez 6 liderimiz ve 2 Cumhurbaşkanı yardımcımız aynı programda Malatya’da bir arada olacak. Ramazan’ın ikinci günü, cuma günü Malatya’da olacak.

“ŞEHİR MERKEZİ YOK OLMUŞ DURUMDA”

Yarın Genel Başkanlarımız da konuşacaklar. Malatyalılar; esnaf, depremden etkilenen insanlar diyorlar ki, ‘Kamuoyunda Malatya’da deprem olmamış gibi bir hava var’ diyorlar. Aslında bakıldığı zaman bizim ölü sayımız az ama yıkım oranına bakıldığı zaman en çok binası yıkılan illerin başında geliyoruz. Malatya merkezdeki bina stoğunun yüzde 71’i ağır hasarlı ve yıkılmış durumda. Şehir merkezi yok olmuş durumda. Bizim Malatya’nın merkezi dediğimiz İnönü Kapalı Çarşısı ve İsmet İnönü’nün heykelinin bulunduğu alanın karşısı tamamen yıkılmış durumda… Malatya depremden çok ağır hasar almış durumda…

Malatya sanki depremde az hasar görmüş izlenimi verilmekte. Maalesef bu devlette de böyle gözükmekte. Devletin kurumlarında da böyle gözükmekte. Depremle ilgili film yapan TRT, kameranı gönder. Eğer Malatya senin dediğin gibi videoda yer almayacak kadar iyi durumdaysa biz bu işi bırakacağız. Maalesef TRT’nin de gözü kör.

AFAD liste yayınlıyor, diyor ki ‘Depremde az hasar gören iller.’ Neresi? Malatya. Gözün kör mü AFAD? Gel Malatya’yı gör. Malatya’da esnaf kalmadı. Malatya esnafı; dükkanları çökmüş, evleri çökmüş, çadırda yaşıyor. Bunu bütün kamuoyunun bilmesini istiyoruz. Özellikle ticaret merkezlerimiz yerle bir olmuş.

Mühendisler, sorumlular, müteahhitler gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. Kimin suçu varsa bedelini ödemelidir. Ama sadece müteahhit ile olmaz. Bostanbaşı’na imarı kim vermişse, hangi belediye başkanı vermişse, kim 12 kata izin vermişse, yerel yöneticilerin de bedelini ödemesi gerekiyor. Malatya’da bir cezasızlık kültürü var. İmar verenlerin de kat verenlerin de cezasını çekmesi lazım.”

Ağbaba; açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin anımsatılması üzerine Ağbaba, şöyle konuştu:

“Sayın Erdoğan ‘Ben ekonomistim’ diyordu. Mehmet Şimşek’i göreve davet ederek, sınıfta kaldığını; Türkiye ekonomisinin de göçtüğünü, battığını ortaya koymuş durumda. Demek ki Erdoğan, ekonomist değil; demek ki Erdoğan ekonomide sınıfta kaldı. Ama maalesef onun sınıfta kalması Türkiye ekonomisini de çökertti. Yoksulluğu, işsizliği, fukaralığı artırdı. Demek ki ekonomiden bihaber…”

AKP’nin, seçim öncesinde HÜDA Par ile temas kurması ile ilgili soru üzerine de Ağbaba, şunları söyledi:

“Her gün saldırıyorlar, HDP diyorlar. Bizim ittifakımız belli. Burada ittifakımız ortada. Gizli saklı işimiz yok. HDP’nin de kurmuş olduğu ittifak var, ona da saygı duyuyoruz. Türkiye’nin özerk yapısın tartıştıran, anayasanın değişmez maddesini değişsin diyen, Türkiye’nin rejimi ile ilgili problemleri olan HÜDA Par ile iş birliği yapıyorsun, ona yerli ve milli diyorsun, Türklüğü tanımayan, Türkiye Cumhuriyeti’ni tanımayan bir parti ile işbirliği yapıyorsun ve sonra buna yerli ve milli diyorsun. Hüda- Par’ı herkes biliyor, sen ne kadar yerli ve milli dersen. Keşke Devlet Bahçeli’ye sorsa. Örneğin Gaffar Okan cinayeti, 2000’li yıllardaki domuz bağıyla öldürülen insanlar hakkında ne düşünüyorlar, merak ediyoruz.” (ANKA)