CHP’li Ağbaba: Depremzedelerin konutlarını 5 kuruş almadan yapacağız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya’da yaptığı konuşmada, “Depremde evlerini kaybedenlerin, evleri yıkılanların konutlarını 5 kuruş almadan yapacağız. Size bunun sözünü veriyorum. Eğer bunu yapamazsak beni sokakta gezdirmeyin. Bunu yapacağız” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, dün Malatya’da verdiği iftarda muhtar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, dernek ve oda başkanları, meslek odası temsilcileri ve basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ağbaba, iftarın ardından yaptığı konuşmada deprem sonrası yaptığı çalışmaları anlattı. Ağbaba “Türkiye maalesef 6 Şubat’ta bir deprem yaşadı ve 11 ilde bu deprem daha fazla hissedildi. Depremin sabahından itibaren Malatya’daydım. Malatya adım atmadığım, gitmediğim yer kalmadı, bazen ziyaretlerde bulundum, bazen enkaza gittim, bazen de şehir merkezini gezdim. Bir baktık ki Türkiye’de kamuoyunda bir hava esiyor; sanki Malatya’da deprem yaşanmamış. Bu şehirde doğan, yaşamını sürdüren, her cadde ve sokağı her Malatyalı gibi bilen bir milletvekili olarak çok üzüldüm” diye konuştu.

“MALATYA’NIN DURUMUNU HER YERDE ANLATTIM”

Malatyalıların haklı serzenişlerini önce televizyon kanallarında sonra Meclis’te anlattım” diyen Ağbaba, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Depremin 28’inci EYT ile ilgili bir konuşma yapmak için Malatya’dan ayılarak Ankara’ya gittim. 20 dakikalık konuşmamın 13 dakikasını Malatya’ya ayırdım. Malatya’yı, Malatya’nın ne hale geldiğini anlattım. Birçok insan o konuşmadan sonra Malatya’nın ne hale geldiğini duydu. Fuzuli, Niyazi Mısri, Turgut Temelli Caddesi, Çavuşoğlu Mahallesi, Sıtmapınarı’nın önemli bir kısmı yok. Malatya yerle bir olmuş durumda. Hepimize düşen görev Malatya’yı tekrar ayağa kaldırmaktır. Bir yeri seviyorsan o yer senindir. Biz burayı seviyoruz ve bu yer bizim. Onun için hepimizin bu kente sahip çıkması gerekiyor. Bu memleketten göç eden insanları tekrar bu şehre kazandırmamız lazım. Tabii ki konutu olmayan, yıkılan insanların derdi büyük. Artık çadır ve konteynerde yatmak mümkün olmayacak. Ama bizim birinci görevimiz Malatya’yı ayağa kaldırmak için esnafın işyerini bir an önce sağlamaktır. Şunu hep beraber reddediyoruz; Akpınar’daki esnafı başka bir yere taşımamalısın. Bakırcılar Pazarı’nı kuracaksan, o eski mimariye göre kurmalısın. Malatya’daki o tavacıları tekrar oraya kazandırmalısın. Biz bunu savunuyoruz. Allah bize iktidarı nasip ederse verdiğimiz bu sözü yerine getireceğiz. Birileri istiyor diye bu kentin kültürü ve varlığıyla oynayamazsınız.

EVLERİNİZİ 5 KURUŞ ALMADAN YAPACAĞIZ”

Depremde evlerini kaybedenlerin, evleri yıkılanların konutlarını 5 kuruş almadan yapacağız. Size bunun sözünü veriyorum. Eğer bunu yapamazsak beni sokakta gezdirmeyin. Bunu yapacağız. Siyaset olsun diye söylemiyorum. Bugün yapılan uygulamaya bakın nasıl yapılacağını görmüş olursunuz. Muhalefet milletvekiliyken Malatya’nın sesini her yerde duyurmaya çalıştık. Pandemi ve depremde ne yaptıysak onun bin katını yapacağız.” (ANKA)