CHP’li 11 il belediye başkanı: Kılıçdaroğlu’na sonuna kadar güveniyoruz

CHP’li 11 il belediye başkanınca yapılan ortak açıklamada, “Umut dolu bu yolculukta Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile yürümekten gurur duyuyor ve kendisine sonuna kadar güveniyoruz. Bu yolculuğun sonunda zafere ulaşacağımıza da yürekten inanıyoruz” denildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in açıklamaları sonrası, CHP’li 11 il belediye başkanı ortak açıklama yaparak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na desteklerini bildirdi.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan ve Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın imzaladığı yazılı açıklamada, “Bizler Cumhuriyet Halk Partili 11 il belediye başkanı olarak; ülkemizin içinden geçtiği bu zor günlerde bir yandan yurttaşlarımızın yaralarını sarmak adına çalışmalarımızı büyük bir gayretle sürdürüyor, bir yandan da Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında daha demokratik, daha zengin ve daha çağdaş bir Türkiye inşası yolunda mücadelemizi sürdürüyoruz. Çok kısa bir süre sonra gerçekleşecek olan 13’üncü Cumhurbaşkanlığı ve 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun her fırsatta vurguladığı demokratik, eşitlikçi ve liyakata dayalı bir Türkiye kurma arzusu ve gayretini, bu süreçteki kararlı duruşunu, bütünleştirici tavrını heyecanla takip ediyor ve bizlerde çalışmalarımızı bu gayede şekillendiriyoruz. Umut dolu bu yolculukta Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile yürümekten gurur duyuyor ve kendisine sonuna kadar güveniyoruz. Bu yolculuğun sonunda zafere ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz. Biliyoruz ki milletimiz de hak, adalet ve demokrasi yolculuğumuzda bizleri ve Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu asla yalnız bırakmayacaktır” denildi.

(DHA)