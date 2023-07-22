CHP’den ‘veri sızıntısı’ açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik, ‘CHP’de veri sızıntısı’ olduğu iddia edilerek paylaşılan bilgilerin parti kayıtlarıyla örtüşmediğini bildirdi.

Devrim Barış Çelik, CHP’de üyelerin verilerinin sızdırıldığı iddiasına yönelik yazılı açıklama yaptı. Çelik, “CHPde veri sızıntısı olarak kamuoyu ile paylaşılan bilgiler, partimizin tuttuğu veri kayıtları ile örtüşmeyip, partimizde ‘ilçe üyesi’, ‘genel merkez üyesi’, ‘düşen üyelik’ kavramları üye kayıt sistemimizde kullanılmamaktadır. Tarafımıza konu intikal edildiği andan itibaren sistemlerimizde detaylı taramalar sonucunda herhangi bir erişim tespit edilememiştir. Konu ile alakalı tüm eski kayıtları kapsayacak şekilde incelememiz titizlikle devam etmektedir. Söz konusu haberde geçen bilgiler partimizin ‘üyelik bilgi satırları’ ile örtüşmemekte olup, Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında gerekli yasal işlemler parti avukatlarımız tarafından pazartesi günü itibarıyla yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

(DHA)