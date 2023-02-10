CHP’den sosyal ağlarda bant daraltılması kararına suç duyurusu
Haberler Gündem

CHP’den sosyal ağlarda bant daraltılması kararına suç duyurusu

CHP, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı hakkında, sosyal ağlarda iletişimde bant daraltılması kararı ile ilgili suç duyurusunda bulundu.

CHP, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, BTK ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı hakkında, sosyal ağlarda iletişimde bant daraltılması kararı ile ilgili suç duyurusunda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen suç duyurusu dilekçesinde ‘haberleşmenin engellenmesi’, ‘kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi’ ve ‘görevi kötüye kullanma’ suçlarından soruşturma açılması talep edildi.

(DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
İlaçlarını almak için girdiği evde ikinci depreme yakalanıp enkazda kaldı

İlaçlarını almak için girdiği evde ikinci depreme yakalanıp enkazda kaldı

Bakanlık duyurdu: Refakatçisi olmayan 162 çocuk bulunmaktadır

Bakanlık duyurdu: Refakatçisi olmayan 162 çocuk bulunmaktadır

Madencilerin hayat kurtaran mucize yöntemi: ‘Domuz damı’

Madencilerin hayat kurtaran mucize yöntemi: ‘Domuz damı’

CHP’den sosyal ağlarda bant daraltılması kararına suç duyurusu
Gündem