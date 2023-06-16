CHP’de Danışman ve Başdanışmanların görevleri sonlandırıldı

CHP Genel Merkezi’nden, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından, 4 Haziran 2023 tarihi öncesi Danışman ve Başdanışman olarak atanan tüm kişilerin, görevleri 14 Haziran 2023 tarihi itibari ile sonlandırılmıştır” açıklaması yapıldı.

CHP Genel Merkezi’nden bu akşam yapılan açıklamaya göre, 4 Haziran 2023 tarihi öncesinde Genel Başkan Kılıçdaroğlu tarafından Danışman ve Başdanışman olarak atanan tüm kişilerin görevine son verildi. CHP’den yapılan yazılı açıklama şöyle:

“CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından, 4 Haziran 2023 tarihi öncesi Danışman ve Başdanışman olarak atanan tüm kişilerin, görevleri 14 Haziran 2023 tarihi itibari ile sonlandırılmıştır. CHP adına yaptıkları çalışmalar için her birine ayrı ayrı teşekkür ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” (ANKA)