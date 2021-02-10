CHP’de 2 eski milletvekili istifa etti

CHP’de, 26’ncı dönem Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu ve 22’nci dönem İzmir Milletvekili Hakkı Akalın partiden istifa etti.

CHP’de milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy, Özcan Özel’in istifasının ardından yeni bir gelişme daha yaşandı. Memleket Hareketi lideri Muharrem İnce’nin CHP’den istifasını açıklamasının ardından bu kez eski milletvekilleri Mevlüt Dudu ve Hakkı Akalın’da e-Devlet üzerinden istifa etti.

İki ismin İnce’nin kuracağı partiye geçeceği öğrenildi.

(DHA)