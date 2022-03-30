CHP ve İYİ Parti heyecan yaratamıyor mu?

Son günlerin popüler tartışması CHP ve İYİ Parti’nin de içinde olduğu Millet İttifakı’nın yaptığı toplantıların toplumda heyecan yaratıp yaratmadığı……

Ruşen Çakır’dan Murat Sabuncu’ya, Mustafa Sönmez’den Levent Gültekin’e dek birçok isim bu konuyu mercek altına aldı. “Toplantı heyecan yaratamadı’’ diyenler, MetroPoll’ün Başkanı Özer Sencar’ın yaptığı bir araştırmayı kendilerine dayanak yapıyor. Sencar’ın son araştırması, seçmenin büyük bir bölümünün, “Millet İttifakı’nın 28 Şubat’taki toplantısından haberdar olmadığı’’nı gösteriyor. Sencar’a göre bu seçmenler içinde Millet İttifakı’na oy veren ve verecek olan kesimler de var……

HALK ÇÖZÜM BEKLİYOR

Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin genel başkanları, bu tartışmayı ve araştırma sonuçlarını ciddiye almak zorunda. Zira; bir “heyecan eksikliği’’nin olduğu net… Bunun en önemli sebebi de ittifakın şu ana dek birçok konuda gerçekçi bir çözümler önermemiş olması……

Örneğin; Millet İttifakı iktidarında cumhurbaşkanının nasıl seçileceğini kimse bilmiyor… Cumhurbaşkanını halkın mı yoksa parlamentonun mu seçeceği konusunda bir netlik yok…Millet İttifakı, böyle bir sorun yokmuş gibi davranıyor.

Millet İttifakı’nı oluşturan partiler, artık bu ve benzeri konularda kalın çerçeveli çözümler üretmek ve halkla bunu paylaşmak zorundalar.

Unutulmasın ki; seçmen her konuda net olunmasını ister……

AKP HÂLÂ YÜZDE 30 İSE…

“Ekonomi kötü gidiyor, bu iktidar sandıktan çıkamaz’’ kolaycılığının sonuç vermediği, sürece müdahil olunmadığı takdirde, seçmenin AKP’den kolay kolay kopmayacağı yapılan araştırmalarda da görülüyor. AKP’nin bugün hâlâ 30 – 32 bandında olması, muhalefetin şapkasını önüne alıp ciddi ciddi düşünmesini gerektiriyor.

Muhalefet partilerinin eleştirilmeyi sevmedikleri için, söylenenleri dikkate almadıklarını ve almayacaklarını biliyorum. Ancak biz yine de görevimiz gereği uyarılarımızı dile getirelim.

Bu uyarılar dinlenmiş olsa, halka kulak verilse; muhalefet Rusya – Ukrayna – ABD krizinde hata yapmazdı. Böylece, AKP’ye geniş bir siyaset alanı da açılmazdı.

Nasıl mı?

Cevabı alttaki yazıda…

Muhalefetin NATO çıkışı…

NATO ve ABD’nin körüklediği Rusya – Ukrayna savaşının ilk günlerini hatırlayın… AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Rusya’yı da Ukrayna’yı da kaybedemeyiz” minvalinde sözler söyledi. Erdoğan ve partisi, o günden bugüne çizgisini koruyor ve Türkiye’yi hem savaşın hem de yaptırımların dışında tutuyor. Bunu KRT TV’de de söyledim. O yayınlarda, Erdoğan’ın doğru bir çizgide hareket ettiğini ifade ettim.

Zira; Türkiye’nin ABD, AB, İngiltere ve NATO’nun kuyruğuna takılıp kendini ateşe atması ve savaşa girmesi ülkemizi her anlamda perişan ederdi. Erdoğan ve partisi, savaşın tarafı olmak yerine, tarafsızlık görüntüsü vermeyi tercih etti. Evet; bu tercih biraz da zorunluluklardan dolayı idi. Ancak kabul edin ya da etmeyin; bu politika toplumda karşılık buldu.

MUHALEFET NE DEDİ?

Muhalefet ise KRT TV’de de söylediğim üzere, hem yanlış bir tutum aldı hem de vizyoner bir politika üretemedi. CHP ve İYİ Parti, anlaşılamaz bir biçimde kendilerini NATO’ya angaje ederek, tabanlarının bile tepkisini çekti.

Bu politika nasıl oluşturuldu? Bu akıl dışı tutumları kim önerdi, doğrusu ben de anlayamadım……

Bir kere; Türkiye’nin NATO üyesi olması, “5. Madde’’ hariç olmak üzere NATO’nun her istediğini yapmak anlamına gelmiyor. Böyle bir zorunluluk yok… NATO üyesi olup tarafsız da kalabilirsiniz……

YANLIŞ BİR TERCİH

Muhalefet bu bağlamda, NATO’ya hemen angaje olup “Rusya’ya yaptırım uygulayalım, NATO ile hareket edelim’’ demek yerine, kalıcı barış için bir rota çizmeli, fark yaratmalı ve küresel bir vizyon ortaya koyabilmeliydi.

Ne yazık ki; bu yapılamadı!

Ve bu yanlış, hala devam ediyor.

İşte son örnek:

Millet İttifakı’nın 27 Mart’ta yapılan toplantısındaki sonuç bildirgesinde Rusya ve Ukrayna savaşına ilişkin yapılan tespit, muhalefet partilerinin ya süreci anlayamadıklarını ya da ABD ve NATO’ya gül atmayı tercih ettiklerini gösteriyor. ABD güdümündeki Zelenski yönetimine hiçbir şey söylememek ve sadece Rusya’yı suçlamak, bende ne yazık ki bu fikrin oluşmasına yol açıyor. AKP ise muhalefetin açtığı bu alanı diplomasi trafiği ile doldurarak kendisine yeni bir çıkış yolu buluyor.

Halbuki; bunun tam tersinin olması gerekiyordu……

Biliyorum; bu yazdıklarım muhalefet partilerinin yöneticilerinin hoşuna gitmeyecek ama gerçek ne yazık ki böyle……