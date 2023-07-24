CHP ve AKP’nin Lozan’a bakışı

Kimine göre barışa son veren barış!

Kimine göre hezimet!

Kalkarsa bölgeye sözde barış ve huzur gelecekmiş.

Türkiye, yeraltı yer üstü kaynaklarını kullanabilecekmiş!

AKP’nin barış süreci adı altında yürüttüğü açılımlarda, bu anlayışı çok net görebilirsiniz.

100 yıl önce bölgedeki savaş, Lozan ile sona erdi.

Lozan ile başlayan gerçek barış dönemi ise 2002’ye kadar sürdü.

ABD, AKP eliyle BOP’u devreye soktuktan sonra bölgede yine kan ve gözyaşı egemen oldu.

Ülkeler, milletler ve sınırlar yok oldu…

Lozan sadece Türkiye’nin değil bölgedeki ülkelerin de güvenliğini ve barışını sağlayan bir antlaşmadır…

Cumhuriyet Halk Partisi, bugüne kadar Lozan Barış Antlaşması ile ilgili TBMM’ye iki önerge verdi.

Birincisi rejim değişmeden önce 2008’de verildi.

İkincisi ise rejim değiştikten sonra 2022’de verildi.

İki ayrı genel başkan döneminde verilen bu iki önerge, CHP’nin dünü ve bugünü arasında bir kopukluk olmadığının göstergesidir.

Hatta renksiz, sivil bir CHP olmadığının ispatıdır.

Önergeyi veren her iki genel başkan ve çalışma arkadaşlarına da teşekkür ediyorum…

Bu arada söylemeden geçmeyelim.

AKP her iki önergeyi de reddetmiştir!

Sınırlarımızın tüm dünya tarafından kabullenilmesini sağlayan Lozan Barış Antlaşması’nın bayram olmasını istememiştir.

Oysaki CHP’yi terör örgütleri ile birlikte ülkenin sınırlarını değiştirmekle itham eden AKP, gerçekten yerli ve milli olsa bu önergeyi kendisi vermeliydi…

Hem BOP eşbaşkanlığı hem de yerli ve milli olmak mümkün değil tabi ki.

AKP’nin Lozan’a bakışı, CHP’nin tam tersidir…

28 Mayıs seçimlerini Erdoğan kazansın diye tüm Lozan karşıtlarının nasıl birlik olduğunu da gördük.

Hatta seçimden bir gün önce 27 Mayıs’ta, Barzani’nin Rudaw’da yer alan Lozan ve Sevr ilgili açıklamasına bakmak gerekir.

Bölgede AKP ve Erdoğan’ın en yakın ilişki kurduğu liderlerin başında Barzani’nin geldiğini bilmeyen yoktur.

Atalarımız boşa dememiş.

Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim!

Başta Atatürk ve İnönü olmak üzere o günden bugüne Lozan yaşasın diye mücadele eden herkesin önünde saygıyla eğiliyorum…