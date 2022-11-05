CHP, TBMM’nin uyuşturucu ticaretini araştırması için önerge verdi

CHP, Türkiye’deki uyuşturucu ticaretinin araştırılması için TBMM Başkanlığı’na Meclis Araştırma Önergesi verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın hazırladığı araştırma önergesinde; “Türkiye’de son yıllarda artan ‘uyuşturucu ticareti’ ile ilgili, uyuşturucunun Türkiye’ye nasıl ve kimler tarafından getirildiği, Türkiye’nin uyuşturucunun lojistik merkezi olmasında hangi siyasilerin sorumluluğu olduğu, kimlerin kusuru bulunduğu, uyuşturucunun çok daha fazla can yakmadan hangi yollarla önlem alınacağı konularının incelenmesi” istendi.

CHP, Türkiye’deki uyuşturucu ticaretinin tüm yönleri ile araştırılması için TBMM Başkanlığı’na Meclis Araştırma Önergesi verdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın hazırladığı önergede şu değerlendirmeler yapıldı:

“Türkiye 10 milyona yakın uyuşturucu bağımlısı sayısı ile Avrupa ve dünyada nüfusa göre en fazla uyuşturucu kullanılan ülkeler arasında yer almaktadır. Dünya genelinde uyuşturucu kullanımı oranı düşerken, Türkiye’de uyuşturucu kullanım oranı yıllara göre artış göstermektedir. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Ekim 2022’de bir video yayınlayarak Türkiye’de bir metamfetamin salgını olduğunu ve Saray düzeninin bu salgını beslediğini belirtmiştir. Metamfetamin; bireyin biyolojik, psikolojik ve sosyal yaşamında oluşturduğu yıkıcı etkileri nedeniyle ulusal ve uluslararası alanda kontrol altına alınmış, yasa dışı sentetik/ kimyasal bir narkotik madde olarak belirtilmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi’nin Ağustos 2022’de yayımladığı “Metamfetamin Türkiye’de ve Dünyada Kullanımı” başlıklı raporu Türkiye’de metamfetamin yakalama miktarlarına dair önemli bilgileri aktarmaktadır. Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın yayımladığı “Metamfetamin Yakalama İstatistikleri” raporuna göre 2021’de Türkiye’de 57 bin 897 olay gerçekleşmiş, bu olaylarda 80 bin 112 şüpheli yakalanmış, 5 bin 528 kilogram metamfetamin ele geçirilmiştir.

“TÜRKİYE’NİN ARTIK 81 İLİNDE UYUŞTURUCU KULLANILIYOR”

2016-2021 yılları arasında Türkiye’de her geçen yıl metamfetamin yakalama miktarlarında artış yaşandığı görülmektedir. Özellikle 2020’de bir önceki yıla göre 4 kat artışın yaşandığını görmek mümkün. 2022 yılının sadece ilk yedi ayında görülen metamfetamin yakalama miktarı ise 8 bin 600 kilograma ulaşmış. Rapora göre 2015 yılında yalnızca 54 ilde yakalanan metamfetamin maddesi 2020 ve 2021 yıllarında 81 ilde de görülmüş. Dünya ve Avrupa’da da yıllara göre farklı oranlarda olsa da metamfetamin yakalama miktarlarının sürekli yükseldiği görülmektedir.

“UYUŞTURUCU KAYNAKLI ÖLÜMLER YÜZDE 400 ARTTI”

Türkiye’de uyuşturucu kaynaklı ölümlerin en yüksek görüldüğü yıl 2017 olmuştur. 941 kişinin hayatını kaybettiği 2017’de kişilerde metamfetamin görülme oranı yüzde 7,8 iken, 270 ölümün meydana geldiği 2021 yılında bu oran yüzde 6,3’e yükselmiştir. 4 yıllık artış yüzde 400’ü bulmaktadır. Metamfetamin kaynaklı ölümler 2017 yılında binde 3 iken, 2021 yılında yüzde 38,3’e çıkmıştır. Sadece metamfetamin değil, diğer uyuşturucu maddeler konusunda da Türkiye maalesef son yıllarda tüm Dünya’da bilinen ülkeler arasında yer almaktadır. Avrupa ve Ortadoğu pazarlarına uyuşturucu geçişinde Türkiye’nin etkin rol aldığı belirtilmektedir. Kolombiya polisi, 9 Haziran 2020 tarihinde yaptığı bir baskında, 4 bin 900 kilogram kokain ele geçirdiği, Kolombiya Savunma Bakanının değeri 265 milyon dolar olan kokainin varış yerinin Türkiye olduğunu açıkladığı, Panama’nın Balboa Limanı’nda 6 Mayıs 2021’de, muz taşıyan kasaların içine gizlenmiş 616 paket uyuşturucu ele geçirildiği, Panamalı yetkililerin açıklamasına göre uyuşturucu yüklü konteynerin Ekvador’un Bolivar Limanı‘ndan yola çıktığı, son varış noktasının Mersin Limanı olduğu unutulmamalıdır.

“TÜRKİYE KOKAİNİN LOJİSTİK MERKEZİ OLDU”

Uluslararası kuruluş olan ‘Organize Suça Karşı Küresel İnisiyatif’, 2021’de yayımladığı ‘Avrupa Kokain Hattı’ raporunda Latin Amerika ve Afrika’dan gelen kokainin yolcu uçakları yoluyla İstanbul’a, Latin Amerika’dan gelen kokainin kargo gemileri yoluyla Kocaeli, İzmir ve Mersin’e geldiği belirtilmektedir. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nin “2021 Dünya Uyuşturucu Raporu” verilerine göre de Türkiye, en fazla kokainin yakalandığı ülke olarak birinci sıradayken, en çok eroinin ele geçirildiği üç ülkeden biri konumunda yer almaktadır. Türkiye’de giderek yaygınlaşan madde bağımlılığı özellikle yoksul kesimleri tehdit etmektedir. İstanbul Bağcılar ve Sultanbeyli ilçelerinde orta öğrenim çağında çocuğu olan ebeveynler arasında yapılan araştırmada ailelerin yüzde 51,8’i yaşadıkları bölgede uyuşturucu bağımlılığı sorunu olduğunu belirtmektedir.

“MALATYA’DA DEVLET DAİRELERİNDE BİLE UYUŞTURUCU YAKALANIYOR”

Uyuşturucu, sadece büyükşehirlerde değil, kırsal Anadolu şehirlerinde hatta ilçelerinde bile en önemli sorular arasında yer almaktadır. Bazı şehirlerde 10-11 yaşlarına kadar gerileyen sentetik uyuşturucu kullanımı Malatya’da bir skandal ile gün yüzüne çıkmış, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün makam aracı ile uyuşturucu madde sevk edildiği emniyet tarafından tespit edilmiştir. Malatya uyuşturucu kullanımı ve satışı konusunda her geçen gün daha kötü bir noktaya ilerlemekte olup sadece 1 hafta içerisinde; 29 Ekim 2022 tarihinde Malatya’da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonda piyasaya değeri 10 milyon TL’nin üzerinde olan 83 kilo 287 gram uyuşturucu ele geçirilmiş, 2 Kasım 2022 tarihinde ise 3 bin 274 uyuşturucu hap, 31,78 gram metamfetamin, 25,68 gram esrar ele geçirilmiştir.

“UYUŞTURUCU NEDENİYLE SOKAKLARDA SİLAHLI ÇATIŞMALAR ARTTI”

Malatya’da uyuşturucu satışı ve kullanımı her geçen gün yaygınlaşmakta, belirtilen sebeple asayiş olaylarında da ciddi artış görülmektedir. 18 Haziran 2022 tarihinde şehrin göbeğinde yer alan bir kafede alacak verecek meselesi olarak yansıtılan ancak perde arkasında uyuşturucunun yer aldığı silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştır. Malatya’da her yıl ortalama 350-400 kişinin uyuşturucu madde satıcılığından tutuklandığı, ortalama 2 bin kişiye ise içicilikten işlem yapıldığı belirtilmektedir. Zengin aile çocuklarının yanı sıra Malatya’da doktor, öğretmen, polis gibi mesleklerden uyuşturucu madde satıcısı olup tutuklanan kişiler olduğu belirtilmektedir.

“UYUŞTURUCU TİCARETİNİN SİYASİ SORUMLULARI ARAŞTIRILSIN”

Türkiye’de son yıllarda artan ‘uyuşturucu ticareti’ ile ilgili, uyuşturucunun Türkiye’ye nasıl ve kimler tarafından getirildiği, Türkiye’nin uyuşturucunun lojistik merkezi olmasında hangi siyasilerin sorumluluğu olduğu, kimlerin kusuru bulunduğu, uyuşturucunun çok daha fazla can yakmadan hangi yollarla önlem alınacağı konularının incelenmesi amacıyla Anayasamızın 98. TBMM İç Tüzüğü’nün 104 ve 105. maddeleri gereğince meclis araştırma komisyonu kurulmasını arz ve talep ederiz.” (ANKA)